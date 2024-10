Neymar voltou! Atacante é atração no 2º tempo do jogo do Al Hilal

Neymar retorna após mais de um ano (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 14:46 • Al Ain (EAU)

A espera, enfim, acabou. Após um ano e quatro dias, Neymar voltou a jogar uma partida oficial nesta segunda-feira (21). Ele entrou aos 31 mintuos do segundo tempo, no momento em que o Al Hilal vencia o Al Ain por 5 a 3, fora de casa, pela Liga dos Campeões da Ásia.

➡️Salário de Neymar está entre os três maiores do Campeonato Saudita; veja top 10

Com a confirmação de que o atacante está totalmente apto a jogar, a expectativa agora recai para a próxima convocação da Seleção Brasileira. O técnico Dorival Júnior tem até o próximo domingo para enviar a pré-lista de convocados à Fifa. A convocação oficial deve acontecer no início do próximo mês.

Dorival nunca escondeu o desejo de contar com Neymar nas Eliminatórias, mas sempre reiterou que irá esperar o tempo que for necessário para ter ele plenamente recuperado. Há um desejo de convocá-lo para os jogos diante de Venezuela e Uruguai, em novembro, mas não está descartado de que ele retorne à Seleção apenas no próximo ano.

Neymar chega para o jogo do Al Hilal com o Al Ain, no Hazza bin Zayed Stadium. (Foto: AFP)

Neymar encerra mais longo período de inatividade

O retorno de Neymar aos jogos oficiais põe um ponto final ao mais longo período de inatividade do atleta de 32 anos. O atacante do Al Hilal ficou fora dos campos por um ano e quatro dias, desde que se lesionou a serviço da Seleção Brasileira.

A lesão aconteceu em 17 de outubro de 2023, quando o Brasil perdeu por 2 a 0 para o Uruguai, em jogo disputado no estádio Centenário, em Montevidéu, válido pelo primeiro turno das Eliminatórias da Copa do Mundo. Na ocasião, Neymar torceu o joelho esquerdo, o que causou o rompimento do ligamento cruzado anterior e lesão do menisco.

Foi a primeira lesão de joelho da carreira do jogador, e a mais grave das 38 lesões que Neymar sofreu na última década, desde que deixou o Santos, em meados de 2013.