Presidente do Peñarol, Ignacio Ruglio comemora classificação sobre Flamengo (Foto: Dante Fernandez/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 15:24 • Rio de Janeiro

A semana mais decisiva da história do Botafogo começou. A equipe de Artur Jorge entra em campo, nesta quarta-feira (23), no Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Peñarol. Um resultado positivo pode encaminhar a classificação que será decidida em Montevidéu. Nesta segunda-feira (21), os uruguaios embarcaram à caminho do Rio de Janeiro, e o presidente aurinegro Ignacio Ruglio exaltou o Glorioso em entrevista ao canal Telemundo, do Ururguai.

– Uma mistura de muitas sensações. Primeiro, como eu disse, você tem que viajar como torcedor, ao mesmo tempo em que cumpre o papel de presidente. E aí, muito entusiasmo, muita emoção. Viajando com a equipe, com meu pai de quase 80 anos e com meu filho. Vamos viver, estar nas semifinais da Libertadores como um sonho depois de tudo que lutamos. E bom, eu diria que tem muita empolgação, muita emoção, muita ansiedade para o jogo chegar. Você imagina mil partidas na sua cabeça, mil resultados.

O Peñarol chega para o confronto depois de uma semana positiva no campeonato uruguaio. O Carbonero venceu o Danúbio na última quarta-feira (16) por 1 a 0, e o Boston River, por 2 a 0, no último sábado (19), chego à liderança da primeira divisão. Sobre o momento da equipe, o dirigente manteve o pé no chão e comparou com o do clube carioca.

– No futebol há momentos em que há 10 dias bons e de repente há 10 dias ruins e assim por diante. Talvez chegamos ao Flamengo sem pensar que íamos fazer o jogo que fizemos e voltamos atrás por 1 a 0. O futebol é muito dinâmico. O Botafogo chega ao empate quando precisava vencer, sai na frente do Brasileirão ou o Palmeiras vence. E então talvez esses momentos não brilham em campo. Acreditamos no impulso emocional da vitória do outro dia, que fora isso, foi com autoridade e jogando bem.

Para Ignacio Ruglio, o confronto contra o Botafogo será o mais difícil da equipe uruguaia na competição. Fazendo coro à fala do técnico, o dirigente também exalta a força do clube brasileiro.

– Concordo com o Diego (Aguirre) quando ele diz que dos demais times, o Botafogo é, com certeza, o melhor time. Quanto mais equipamento, mais armado e será muito difícil, sem dúvida.

Técnico do Botafogo, Artur Jorge, no jogoo contra o São Paulo. (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

– Estamos vivendo um momento maravilhoso. Portanto, existem aquelas sinergias que não estão escritas em nenhum livro. Às vezes, quando alguém lhe diz, qual é a chave para construir uma boa equipe? E você não sabe, às vezes você constrói equipes incríveis e elas não se conectam. Então, o que temos hoje é uma grande equipe que tem uma enorme sinergia entre eles, e eles têm uma enorme confiança. A grande maioria são torcedores do Peñarol e quem não era torcedor, já é torcedor do clube.

Segundo à TV uruguaia, dois voos deixaram Montevidéu, com destino ao Rio de Janeiro, nesta segunda-feira. Em um, havia exclusivamente torcedores do Peñarol, com 170 passageiros, no outro, um avião alugado que levou os jogadores.

Botafogo e Peñarol entram em campo na quarta-feira (23), a partidas das 21h30 (de Brasília), pela primeira partida da semifinal da Libertadores, no Nilton Santos. Todos os ingressos foram esgotados somente com sócio torcedores.

