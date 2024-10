Douglas Luiz tem casa invadida na Itália e leva prejuízo milionário

Douglas Luiz em ação pela Juventus (Foto: Reprodução / Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 11:24 • Turim (ITA)

Douglas Luiz, brasileiro atualmente na Juventus, teve sua casa assaltada em Turim no sábado (19). O volante estava em partida de sua equipe no Allianz Stadium, pelo Campeonato Italiano, enquanto o roubo acontecia, segundo a "Gazzetta Dello Sport".

➡️ Atacante do Bayer Leverkusen sofre grave acidente de carro na Alemanha

O central, que mora junto com a namorada e também jogadora Alisha Lehmann, perdeu joias e 11 relógios estimados em cerca de 500 mil euros (aproximadamente R$ 3 milhões na cotação atual). A jogadora também não estava na residência, já que está concentrada para o clássico com a Inter de Milão.

A polícia local abriu uma investigação para apurar a situação. Douglas e Alisha moram em uma região nobre de Turim, costumeiramente visada por assaltantes. Nomes como Ángel Di María e Moise Kean também já foram vítimas de roubo de casa na cidade.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar da perda, Douglas conseguiu sair com uma vitória de campo no sábado. Contra a Lazio, o meia atuou 90 minutos e viu sua equipe triunfar por 1 a 0, com gol contra de Mario Gila já no fim da partida. Os três pontos conquistados colocaram a Juve na segunda colocação do Calcio, com 14 pontos em sete jogos.

Douglas Luiz, da Juventus, é nome no radar da Seleção Brasileira para o ciclo atual de Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)<br>