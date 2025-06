Atuação de Mbappé contra a Espanha divide opiniões na França

Kylian Mbappé esteve aquém do nível que se esperava no duelo entre França e Espanha. O atacante balançou as redes em cobrança de pênalti, mas não conseguiu evitar a derrota por 5 a 4, que marcou a eliminação dos Bleus na Nations League.

continua após a publicidade

➡️ Astro do PSG sofre lesão muscular e perde início do Mundial de Clubes

A atuação do astro, inclusive, rendeu análises por parte de jornalistas, que dividiram opiniões entre defendê-lo e criticá-lo. Kevin Díaz, ex-atacante, reclamou da falta de pensamento coletivo do artilheiro da última Copa do Mundo.

- Muitos torcedores franceses concordam comigo que a individualidade não é superior à coletividade. É claro que Mbappé é um dos melhores atacantes do mundo e um vencedor da Chuteira de Ouro, embora para mim a verdadeira Chuteira de Ouro seja Gyökeres, que marcou mais gols do que ele. Os dois melhores ataques atualmente são Barça e PSG. E no PSG, há três jogadores franceses (Doué, Barcola e Dembélé) que sabem atacar e defender juntos. Não se trata de ele ficar no banco ou não. Se você quer saber o que eu acho do Mbappé, assista ao documentário do Luis Enrique e veja quando ele lhe pergunta: 'Você gosta do Michael Jordan? Bem, Michael Jordan foi o melhor zagueiro do ano'. Se você quer vencer, tem que atacar e também tem que defender - disse o ex-atleta.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Gregory Paisley, antigo lateral-esquerdo, foi na contramão e defendeu a titularidade de Mbappé na seleção da França.

- É difícil deixar o Mbappé no banco. Você sabe que ele é capaz de fazer a diferença a qualquer momento. O grande problema é que, mesmo tendo um poder extraordinário nas mãos, de alguma forma ele atrapalha o coletivo. É muito difícil de administrar - declarou Paisley.

continua após a publicidade

Mbappé reage à derrota da França para a Espanha, na semifinal da Nations League (Foto: Franck Fife/AFP)

Tendo atuado durante os 90 minutos, Kylian marcou o gol de pênalti e deu uma assistência, mas desperdiçou duas chances claras e foi criticado pela pouca efetividade na marcação. Com a derrota no confronto cheio de gols, a França enfrenta a Alemanha pelo terceiro lugar do continental no domingo (8), às 10h (de Brasília), enquanto Espanha e Portugal fazem a final no mesmo dia, mas às 16h.

🔢 Números de Kylian Mbappé em Espanha x França

⌛ 90 minutos em campo

🥅 1 gol marcado

📤 1 assistência

🎯 5 finalizações

🧼 60% de acerto no drible (3 de 5)

⚪ 1 pênalti sofrido

❌ 7 perdas da posse

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.