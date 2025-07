Jornal crava novo camisa 10 do Real Madrid; saiba mais

A saída de Luka Modric deixou em aberto o posto de dono da camisa 10 no Real Madrid. Com isso, alguns nomes ganharam força para vestir o icônico número da lenda croata, com Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrygo e Arda Güler como principais candidatos. Mas, para o jornal "L'Equipe", o mistério acabou, cravando Mbappé como herdeiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jornal francês complementa a informação indicando que a decisão partiu do próprio Real Madrid e não de um pedido pessoal de Mbappé, que vestiu a camisa 9 assim que chegou ao clube. O veículo afirmou que Kylian está satisfeito com a mudança, e os Blancos, por outro lado, esperam aumentar as vendas de camisas. Comercialmente, o número 9 fez sucesso, mas os dirigentes merengues estão confiantes de que, com a alteração, as vendas com o nome de Mbappé aumentarão.

continua após a publicidade

Modric e Mbappé em França x Croácia (foto: FRANCK FIFE / AFP)

Números que Mbappé usou na carreira

Se confirmada a informação, Kylian Mbappé vestirá o mesmo número utilizado por ele na seleção da França desde a Copa do Mundo de 2018. Porém, o craque já escolheu camisas diferentes ao longo de sua carreira. No início, pelo Monaco, Mbappé era o 29 e assim seguiu no seu primeiro ano de PSG. Em sua segunda temporada em Paris, assumiu o número 7. Além disso, o francês chegou a utilizar a 12 na seleção e a própria 9 no Real Madrid.

Últimos camisas 10 do Real Madrid

Apesar de o número 7 ter um grande impacto no Real Madrid, principalmente por Cristiano Ronaldo e Raul, a camisa 10 não deixa de ser icônica. Tanto é que o último dono é, nada menos que, o maior vencedor da história do clube: Luka Modric.

continua após a publicidade

O croata assumiu o místico número na temporada 2017/18, quando James Rodriguez foi emprestado ao Bayern de Munique. O colombiano, por sua vez, vestiu a camisa entre 2014 e 2017. Antes de James, a 10 ficou vaga na temporada 2013/14, quando Mesut Özil deixou o clube. Poucos lembram, mas Lass Diarra foi o antecessor de Özil com o número.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.