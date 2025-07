Luis Enrique põe reforço de €95 milhões para treinar com o juvenil do PSG

Randal Kolo Muani vive um momento delicado no PSG. Segundo o jornal Le Parisien, o atacante francês foi afastado pelo técnico Luis Enrique e relegado à equipe juvenil na pré-temporada, ao lado de outros nomes descartados. Kolo Muani foi contratado junto ao Frankfurt pelo PSG em 2023 por 95 milhões de euros, mas não correspondeu às expectativas em Paris.

Fora dos planos do atual campeão da Champions League, o jogador desperta interesse de clubes como Juventus, Chelsea, Tottenham e Newcastle, mas o alto valor exigido pelo PSG (entre 50 e 60 milhões de euros) dificulta uma saída imediata.

No PSG, Kolo Muani chegou com o peso de ouro de auxiliar Mbappé no ataque dos parisienses. Em sua primeira temporada lá, fez nove gols e deu seis assistências em 40 partidas. Após a saída de Mbappé na última temporada, o francês caiu de produção, e fez dois gols e uma assistência antes de ser emprestado à Juventus, onde recuperou seu futebol.

Além de Kolo Muani, Luis Enrique não conta com mais alguns jogadores para a próxima temporada. Milan Skriniar, Marco Asensio, Carlos Soler e Nordi Mukiele também estão treinando com a equipe de base do PSG na pré-temporada e devem procurar outros clubes.

Kolo Muani foi bem pela Juventus

Randal Kolo Muani em ação pela Juventus (Foto: Reprodução/Instagram)

No meio da última temporada, Kolo Muani foi emprestado pelo PSG à Juventus, da Itália. Na Velha Senhora, o francês fez 10 gols e distribuiu três assistências em 22 jogos, incluindo dois gols e um passe para gol no Mundial de Clubes.

O bom desempenho fez a Juventus desejar contar novamente com Kolo Muani por meio de um novo empréstimo para a próxima temporada, incluindo uma cláusula de compra ao término do vínculo. Nas últimas semanas, o clube italiano apresentou diversas ofertas, mas todas foram rejeitadas pelo PSG.

