Atletico de Madrid se despede de Saúl Ñíguez, novo reforço do Flamengo

Na tarde desta quarta-feira, por meio de suas redes sociais, o Atletico de Madrid se despediu oficialmente de Saúl Ñíguez, novo reforço do Flamengo. O clube colchonero postou um comunicado de despedida para o jogador espanhol e também divulgou um vídeo em homenagem.

Veja as postagens de despedida do Atletico de Madrid para Saúl

O meia espanhol Saúl Ñíguez desembarcou no Rio de Janeiro no começo da noite desta terça-feira (22), por volta das 19h (de Brasília), no Aeroporto Internacional do Galeão, marcando o início de sua trajetória como novo reforço do Flamengo. O jogador foi muito atencioso, tirou fotos com os torcedores e até segurou cartazes e bandeiras do Flamengo.

O cronograma do jogador inclui exames médicos na manhã desta quarta-feira (23), etapa que antecede a oficialização de seu contrato. Após os exames, Saúl irá ao CT George Helal, onde terá um encontro com José Boto, diretor técnico de futebol do clube, para dar continuidade aos procedimentos que o integrarão ao elenco rubro-negro.

O contrato, com duração de três anos, foi fechado no último domingo (20). Assim que o vínculo for assinado, o Flamengo divulgará os detalhes da apresenta espanhol por meio de suas redes sociais e da FlamengoTV.

Saúl chegou ao Rio de Janeiro na noite de terça-feira (22) para assinar com o Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

