Guardiola se recusa a comparar Yamal com Messi: ‘Impossível’

Pep Guardiola comparou Lamine Yamal com Lionel Messi após rasgar elogios ao jovem de 17 anos do Barcelona. Em entrevista à "DAZN", o treinador do Manchester City acredita que não existe um jogador como o argentino.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- A verdade é que temos muita sorte do Barça voltar a encontrar um menino que tem perspectiva. Não vou dizer como Leo (Messi). Sinto muito, mas como Leo não haverá nada para mim. Nada, nada no mundo como o argentino. É impossível.

continua após a publicidade

Aos 17 anos, Lamine Yamal é uma das grandes sensações do futebol mundial e um forte candidato a conquistar a Bola de Ouro por conta de sua temporada. Em 2024/2025, o jovem conquistou a La Liga, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha.

Por outro lado, Messi fez história ao lado de Pep Guardiola no Barcelona entre 2008 e 2012, onde conquistaram juntos 14 títulos, sendo duas Champions Leagues. Além disso, o argentino venceu a Copa do Mundo de 2022 com a Albiceleste.

continua após a publicidade