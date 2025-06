Pep Guardiola está pronto para o Mundial de Clubes 2025 — e, com seu habitual bom humor, aproveitou uma entrevista à agência Reuters para comentar a ausência de um antigo e respeitado rival: Carlo Ancelotti. O técnico italiano assumiu a Seleção Brasileira e, para Guardiola, sua saída do Real Madrid representa um pequeno alívio:

continua após a publicidade

- Me alegro muito por ele e me alegro muito de que já não esteja no Real Madrid, porque sempre me ganhava. Agora não terei que lidar com isso - brincou o espanhol.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Pep Guardiola e de Bruyne se cumprimentam após final da FA Cup (Foto: Glyn Kirk / AFP)

➡️Ancelotti analisa estreia pela Seleção como positiva e explica substituições

O treinador do Manchester City também refletiu sobre a temporada 2024/25, que considerou abaixo das expectativas. Apesar da conquista da Supercopa da Inglaterra, o City ficou sem os títulos da Premier League, Champions League e FA Cup.

continua após a publicidade

- Não quero provar aos haters que estão errados. Quero provar a mim mesmo que posso fazer melhor. Não gosto das sensações que ficaram da temporada passada - afirmou.

➡️Ausência de ex-Flamengo na Seleção Brasileira de Ancelotti divide opiniões

Guardiola relembrou seu histórico vitorioso ao longo da carreira — incluindo 12 ligas em 16 temporadas — mas admitiu que as derrotas ainda pesam.

continua após a publicidade

- Quando ganhamos, o vinho do jantar tem outro gosto. Dormimos melhor. Nenhum técnico dorme como um bebê depois de perder - disse.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Sobre o futuro, não descartou seguir os passos de Ancelotti e comandar uma seleção em torneios como Mundial, Euro ou Copa América.

- Sempre pensei nisso. Adoraria estar em um Mundial, mas depende de muitas coisas. Se acontecer, ótimo. Se não, tudo bem também - finalizou Guardiola.