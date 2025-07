Bayer Leverkusen encerra passagem no Rio de Janeiro em alta, mas cercado de incertezas

O Bayer Leverkusen encerrou a passagem no Rio de Janeiro durante a pré-temporada em alta, mas cercado de incertezas. Em uma semana, o clube alemão conseguiu expandir sua marca, explorar a simpatia dos brasileiros, mas com muito trabalho por fazer no campo e bola.

A delegação do Bayer Leverkusen desembarcou no Rio de Janeiro na última terça-feira (15) e rumou diretamente para a Barra da Tijuca. O clube se hospedou em um hotel na orla, o que fez com que os jogadores pudessem aproveitar a praia desde a chegada na cidade.

A equipe utilizou o Ninho do Urubu para iniciar os treinamentos nos dias seguintes até o amistoso contra a equipe Sub-20 do Flamengo, na sexta-feira (18). O confronto não trouxe paz, mas sim preocupação devido a derrota avassaladora por 5 a 1.

Além da derrota, o Bayer Leverkusen também está cercado de dúvidas para a sequência da temporada em meio a janela de transferências. Um dos protagonistas da equipe, Xhaka é alvo do Sunderland, da Premier League, e não tem permanência garantida. Em entrevista após a derrota para o Rubro-Negro, o meia despistou os rumores.

Além de Xhaka, Grimaldo não tem permanência assegurada, visto que é um dos melhores laterais-esquerdos da Europa. Recentemente, o espanhol teve o nome ligado ao Barcelona, onde chegou a jogar nas categorias de base antes de brilhar com as camisas do Benfica e do Leverkusen.

A pré-temporada do Bayer Leverkusen no Rio também marcou o início do trabalho de Erik ten Hag após a saída de Xabi Alonso. Após dois anos de muito sucesso no comando do espanhol, o holandês chega com a responsabilidade de manter a equipe brigando por títulos na Alemanha, além de uma boa campanha na Champions League.

Bayer Leverkusen no Rio de Janeiro

Após o amistoso contra o Flamengo, o elenco do Bayer Leverkusen realizou um jantar na Zona Sul, onde puderam observar de longe o Cristo Redentor iluminado nas cores vermelhas em homenagear o clube alemão. No dia seguinte, os atletas subiram no Corcovado para ver uma das sete maravilhas do mundo de perto.

No domingo (20), o elenco do Bayer Leverkusen conheceu o Maracanã e assistiu ao clássico entre Flamengo e Fluminense, que terminou com vitória Rubro-Negra por 1 a 0. E por fim, a delegação também o Morro Pão de Açúcar, na segunda-feira (21).

