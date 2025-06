CBF inicia discussões para implementar fair play financeiro no Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou uma resolução onde oficializa as discussões para implementar o fair-play financeiro no futebol brasileiro. O presidente Samir Xaud assinou um documento que cria um grupo de trabalho para debater as regras e os fundamentos do projeto. De acordo com o documento, os clubes e federações interessados em participar das conversas têm até a próxima sexta-feira (13) para manifestar interesse em participar.

Xaud destacou a importância de iniciar os debates sobre o tem no futebol brasileiro e afirmou que a ação tira da fila uma demanda que havia sido criada há cerca de uma década. A expectativa é que o futebol do Brasil se atualize e aproxime o formato de gestão dos grandes centros da modalidade na Europa, que já adotam modelos de fair play diferentes em cada país.

- Hoje é um dia importante para o futebol brasileiro, estamos assinando a portaria que cria um grupo de trabalho para finalmente tirar do papel o fair play financeiro, uma demanda antiga dos clubes que há mais de 10 anos esperavam por essa prática (...) Essa é a nova CBF, ágil, aberta ao diálogo e comprometida em resolver questões estruturais. O fair play financeiro não é mais uma promessa, é um projeto em andamento e vamos construí-lo juntos - destacou Xaud.

O presidente da CBF detalhou quem serão os integrantes desse grupo de discussões e acredita que o conjunto formado tem que ser plural e que reflita a realidade do futebol brasileiro. Ricardo Paulo, vice-presidente da CBF, é o nome responsável por liderar as discussões uma das principais responsabilidades será a parte fiscal dos clubes por meio do Regulamento do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF).

- Este grupo de trabalho será formado por representantes da CBF, federações estaduais, clubes das Séries A e B, além de especialistas em finanças, governança e direitos esportivos. Queremos um debate plural e técnico que reflita a realidade do nosso futebol - explicou Samir Xaud.

O grupo de trabalho do fair-play financeiro tem 90 dias para discutir o tema e definir um escopo do projeto com as primeiras ideias de como a regra pode funcionar nas competições brasileiras.

Samir Xaud foi eleito no último mês como presidente da CBF. (Foto: Divulgação)

Veja a nota oficial da CBF sobre o fair play financeiro

"Em mais uma decisão que marca o compromisso com a modernização urgente do futebol brasileiro, o presidente da CBF, Samir Xaud, assinou nesta segunda-feira (9) uma resolução que institui um grupo de trabalho voltado à criação de um modelo de fair-play financeiro para os clubes do País.

A medida simboliza uma ação clara na cultura de gestão do futebol nacional: colocar fim a décadas de desorganização financeira com base em dois pilares inegociáveis — transparência e respeito ao diálogo.