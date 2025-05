O Barcelona encerrou a campanha campeã em La Liga com vitória por 3 a 0 sobre o Athletic Bilbao em pleno San Mamés. Ainda na primeira etapa, Robert Lewandowski marcou dois gols dos catalães, chegou à marca de 100 pelo clube e garantiu o triunfo fora de casa, completado por Dani Olmo no último lance do confronto.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A vitória foi apenas protocolar, já que o Barça havia garantido, com três jogos de antecedência, o título espanhol. A equipe comandada por Hansi Flick chegou a 88 pontos, enquanto os comandados de Ernesto Valverde, garantidos na Champions League, estacionaram em quarto, com 70.

continua após a publicidade

👀 Os gols do jogo

Lewandowski deu números ao confronto de maneira precoce. O centroavante atacou o espaço em jogada central de Fermín López, recebeu grande passe do jovem e mostrou frieza para balançar o corpo e dar uma cavadinha, sem chances para Unai Simón, ainda aos 14 minutos da etapa inicial.

Três minutos depois, veio o segundo. Em cobrança de escanteio pelo lado direito de ataque, Raphinha bateu forte, Unai Gómez tentou o corte, mas raspou e acelerou a bola. Na segunda trave, Lewa foi inteligente para sair da marcação, e em reação rápida, parou a testa para acertar o fundo das redes e ampliar a vantagem no País Basco.

continua após a publicidade

Nos acréscimos, Dani Olmo apareceu para sofrer penalidade, revisada pelo árbitro González Fuertes no monitor e assinalada após consulta ao vídeo. O próprio meio-campista foi para a cobrança e bateu firme, no canto de Simón, que até acertou o lado, mas não alcançou. Vitória com autoridade de um time campeão.

Robert Lewandowski comemora gol pelo Barcelona sobre o Bilbao em La Liga (Foto: Ander Gillenea/AFP)

🔮 O que vem por aí?

Os dois times estão garantidos na próxima edição da Champions League depois de terminar a competição entre os cinco melhores de La Liga. Real Madrid, Atlético de Madrid e Villarreal acompanham o barco. O Barça, além disso, tem vaga assegurada na Supercopa da Espanha, que deve ser disputada em janeiro de 2026.

✅ FICHA TÉCNICA

Athletic Bilbao 0x3 Barcelona

38ª rodada - La Liga

📆 Data e horário: domingo, 25 de maio de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: San Mamés, no País Basco (ESP)

🥅 Gols: Robert Lewandowski (BAR - 14' 1T e 17' 1T); Dani Olmo (BAR - 49' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Yuri Berchiche (ATB)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

🔴⚪ Athletic Bilbao (Técnico: Ernesto Valverde)

Unai Simón; Óscar de Marcos (Iñigo Lekue), Unai Núñez (Dani Vivian), Aitor Paredes e Yuri Berchiche; Iñigo Ruiz de Galarreta (Beñat Prados) e Mikel Jauregizar; Álex Berenguer, Unai Gómez (Oihan Sancet) e Nico Williams (Iñaki Williams); Maroan Sannadi



🔵🔴 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)

Iñaki Peña; Eric García, Ronald Araujo (Andreas Christensen), Pau Cubarsí e Alejandro Balde (Gerard Martín); Gavi, Pedri (Frenkie de Jong) e Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha (Dani Olmo) e Robert Lewandowski (Pau Víctor)