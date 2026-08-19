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Atacante ex-Corinthians entra na mira de gigante asiático

Destaque do Ansan Greeners, Gabriel Lima atrai investida do líder da K-League 2

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 15:26
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Protagonista na Coreia: Gabriel Lima soma cinco gols em 18 jogos e desperta interesse do líder da K-League 2.
Protagonista na Coreia: Gabriel Lima soma cinco gols em 18 jogos e desperta interesse do líder da K-League 2 (Foto: Divulgação)

Em sua primeira temporada no futebol asiático, o atacante brasileiro Gabriel Lima vem se consolidando como uma das principais revelações da K-League 2. O atleta de 23 anos, que defendeu a equipe sub-23 do Corinthians em 2021 e atuou pelo América-RN em 2025, virou a referência ofensiva do Ansan Greeners e chamou a atenção do Suwon Bluewings, atual líder da segunda divisão sul-coreana.

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Protagonista na Coreia: Gabriel Lima soma cinco gols em 18 jogos e desperta interesse do líder da K-League 2.
Protagonista na Coreia: Gabriel Lima soma cinco gols em 18 jogos e desperta interesse do líder da K-League 2 (Foto: Divulgação)

A equipe do Suwon Bluewings, que carrega um currículo de respeito no continente com dois títulos da Champions da Ásia e quatro taças da K-League, apresentou uma oferta oficial para contratar o brasileiro nesta janela de meio de ano, visando acelerar seu retorno à primeira divisão nacional.

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No entanto, o Ansan Greeners recusou a investida inicial, priorizando a permanência de seu principal nome no ataque. Em 18 partidas disputadas até o momento, Gabriel soma cinco gols e uma assistência, números que garantem seu protagonismo na competição.

Rápida adaptação e foco no futebol asiático

A evolução do atleta em solo sul-coreano foi destacada por seu empresário, Miguel Calluf. Segundo o agente, a rápida assimilação da rotina no país foi determinante para os bons resultados dentro de campo.

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— O Gabriel é um jogador de grande potencial e vem demonstrando isso na sua primeira temporada na Coreia. Ele é muito profissional e trabalhou bastante para ter uma oportunidade como essa. Quando aconteceu, agarrou muito bem. Adaptou-se rapidamente à cultura local, ao país, à comida e hoje é um dos destaques da K-League 2 — explicou o empresário.

Apesar da recusa inicial do Ansan Greeners em liberar o jogador, novos contatos entre os clubes não estão descartados antes do fechamento do mercado.

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— A gente apresentou a proposta feita pelo Suwon Bluewings para o Ansan Greeners, mas a diretoria não aceitou. O Gabriel é um dos destaques do time e eles querem mantê-lo. Não está descartada uma nova investida do Suwon, mas o atleta segue totalmente focado no Ansan — concluiu Calluf.

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