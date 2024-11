Internautas se rendem à atuação de Vini Jr: ‘Rodri tem que pedir desculpas’

Vini Jr. comemora o segundo gol marcado diante do Osasuna (Foto: Oscar del Pozo/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 12:07 • Madri (ESP)

Vini Jr. foi, mais uma vez, o grande destaque do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. Com três gols marcados, o brasileiro liderou o triunfo merengue por 4 a 0 diante do Osasuna, pela 13ª rodada da competição. Na segunda partida após ter perdido a Bola de Ouro para Rodri, do Manchester City, o atacante não parece ter sentido o baque e segue em ótima fase no Velho Continente.

Os três gols de do brasileiro fizeram a internet se derreter pelo atacante, como já é de costume. Confira reações!

Web reage ao jogaço de Vini Jr.

Real Madrid, de Vini Jr., comemora gol marcado contra o Osasuna, por LA LIGA (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

