Vini Jr faz criança chorar com presente e emociona a web; veja o vídeo

Vini Jr comemora o segundo gol contra o Osasuna (Foto: Oscar del Pozo/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 12:14 • Rio de Janeiro

Vini Jr surpreendeu uma criança e emocionou uma legião de fãs após a vitória do Real Madrid sobre o Osasuna, por 4 a 0, no Santiago Bernabéu, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro deu uma camisa para a torcedora mirim, que caiu no choro após receber o presente.

Fã de Vini Jr, a criança segurava um cartaz em que escreveu: "Vini, você é o meu Bola de Ouro. Me dá a sua camisa?". O atacante do Real Madrid percebeu a fã durante a partida e foi até ela dar um abraço. A cena foi gravada pela imprensa, pela Real Madrid TV e pelos torcedores em volta, que se emocionaram com a cena.

Vini Jr marca três vezes

Vini Jr marcou três gols na goleada do Real Madrid do último sábado. O resultado manteve a equipe na vice-liderança do Campeonato Espanhol, seis pontos atrás do Barcelona, que ainda joga na rodada.

- Jogamos muito bem, o que não fizemos nas últimas partidas. Muito triste com as lesões, que acontecem muito nessa temporada. Vamos continuar firmes por eles. Estou feliz com os gols, mas fiquei com sentimento de tristeza pelas lesões - disse à Real Madrid TV.

Vini Jr. comemora o segundo gol marcado diante do Osasuna (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

A grande atuação do brasileiro rendeu mais um capítulo de contestação de parte do público, que não se conforma com o resultado da eleição do Bola de Ouro de 2024. O prêmio ficou com Rodri, espanhol do Manchester City, o que gerou polêmica ao redor do mundo, principalmente no Brasil.

O Real Madrid volta a campo no próximo dia 24, contra o Leganés, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol. Três dias depois, a equipe mede forças com o Liverpool, pela Champions League.