Ofuscado por Vini Jr., Mbappé tem início abaixo do ideal no Real Madrid

A transferência de Kylian Mbappé para o Real Madrid foi a contratação mais impactante da última janela de transferências no futebol europeu. Apesar disso, as altas expectativas pelo retorno dos "Galácticos" em Madri, com a adição do francês ao esquadrão com Vini Jr., Jude Bellingham e Rodrygo, não parece estar próxima de serem atingidas. E uma das boas razões para isso é o péssimo momento que o camisa nove tem vivido desde que deixou o PSG e rumou ao futebol espanhol.

continua após a publicidade

➡️ Astro brasileiro do Real Madrid tem lesão grave e está fora da temporada

Mbappé tem ruim no Real Madrid

Não que os números de Mbappé sejam péssimos, porém, os oito gols e duas assistências em 16 partidas acendem um alerta para um jogador que teve médias muito próximas a um gol por partida nas últimas seis temporadas. Mais que isso: em campo, a figura de um Mbappé confiante deu lugar a um atacante afoito e claramente incomodado com a fase que vem enfrentando. A atuação na derrota no clássico contra o Barcelona, marcada por gols perdidos e assustadores oito impedimentos, foi sintomática neste sentido.

No momento atual, Mbappé não balança as redes há quatro partidas e o reflexos foram observados na lista de convocados da seleção da França, onde é ídolo. Didier Deschamps, treinador dos Bleus, afirmou que a decisão de não ter escolhido o atacante para o elenco que disputará as partidas contra Israel e Itália, na Liga das Nações da Uefa, não teve a ver com as razões extra campo. Mbappé é considerado suspeito em um caso de estupro na Suécia.

continua após a publicidade

— Posso dizer duas coisas: Kylian queria vir, e não são os problemas extra esportivos em jogo, uma vez que há presunção de inocência. É uma convocação pontual para estas partidas que nos esperam.

Após passar em branco na partida entre Real Madrid e Osasuna, Mbappé foi assunto na entrevista coletiva de Carlo Ancelotti, que valorzou o esforço do francês em participar de jogadas ofensivas.

continua após a publicidade

— Ele tentou. Fez ligações muito boas. Não marcou, mas participou em muitas jogadas, o que é o importante.

Mbappé em ação pelo Real Madrid na partida contra o Osasuna, por LA LIGA (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

Enquanto Mbappé enfrenta problemas de adaptação ao novo clube, Vini Jr. segue em grande fase pelo Real Madrid. São 17 participações em gol (12 gols e cinco assistências) em 17 partidas na temporada 2024-24. Mesmo após a chegada de mais um astro ao time merengue, o brasileiro deixa um claro recado: ele é o comandante do ataque.

Aliás, Vinícius parece ser o único integrante do ataque que não parece ter sentido o peso da chegada de Mbappé. Bellingham, por exemplo, obrigado a atuar com uma função diferente do habitual, tem números muito distantes do que demonstrou em sua primeira temporada nos Blancos. O britânico marcou pela primeira vez em 2024-25 na goleada contra o Osasuna.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional