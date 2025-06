Dupla Vini Jr. e Rodrygo? Veja provável escalação do Real Madrid no Mundial

O Real Madrid entra em campo na noite desta quinta-feira (26) para enfrentar o Salzburg, em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. O confronto tem caráter decisivo, já que ambos tem quatro pontos e, matematicamente, um deles pode ser ultrapassado pelo Al-Hilal, terceiro colocado com dois pontos conquistados. Xabi Alonso segue com desfalques importantes e a escalação para o duelo de logo mais já pode ser desenhada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Um dos desfalques certos é Kylian Mbappé. O francês ainda se recupera de uma gastroenterite aguda, problema de saúde que o tirou de toda a fase de grupos do Mundial. Após ser internado no hospital para acelerar o tratamento, o camisa 9 retornou aos trabalhos na academia com atividades aeróbicas, mas ainda segue fora das partidas. A condição física do atacante foi tema de debate nas redes sociais, quando internautas de assustaram com o porte físico do atleta, que perdeu peso após ficar doente.

continua após a publicidade

Até aqui, Xabi Alonso usou duas escalações diferentes nos dois jogos do Real Madrid na fase de grupos. Na estreia, no empate em 1 a 1 com o Al-Hilal, o técnico espanhol escalou o jovem Gonzalo García na referência de ataque, que contou o apoio de Vini Jr. e Rodrygo pelas pontas. Entretanto, os brasileiros a formação não foi a mesma na segunda partida, na vitória por 3 a 1 em cima do Pachuca. O camisa 11 passou a ser opção no banco.

Para o lugar de Rodrygo, Xabi escolheu o turco Arda Guler para entrar pelo lado direito. O ataque do Real Madrid foi completado com Vini Jr. na ponta esquerda e Gonzalo mantido pelo centro. O meio-campo, nas duas oportunidade, foi formado por Tchouaméni, Valverde e Bellingham um pouco mais avançado.

continua após a publicidade

Arda Güler foi titular e marcou gol pelo Real Madrid contra o Pachuca, pelo Mundial de Clubes (Foto: Federico Parra/AFP)

Rodrygo joga? Veja provável escalação

Dessa vez, diante do Salzburg, Xabi Alonso deve seguir com um ataque sem os brasileiros. Veículos espanhóis apontam que a probabilidade é que o treinador siga com Guler pelo lado direito e Rodrygo vá para o banco. Vini Jr. e Gonzalo García devem ser mantidos no ataque.

Para Xabi, o duelo contra o Pachuca demonstrou mais valências que a estreia diante do Al-Hilal, para além do placar positivo na segunda rodada. Os três pontos vieram, inclusive, com um jogador a menos. Asensio foi expulso aos sete minutos e o Madrid precisou superar a inferioridade numérica contra os mexicanos.

A ausência do jovem zagueiro espanhol não será tão sentida pelo fato do Rudiger assumir a titularidade. O alemão se recuperou de lesão e entrou no final do jogo contra o Pachuca. O defensor era titular antes da lesão e agora retoma o lugar no onze inicial aos poucos.

A escalação do Real Madrid diante do Salzburg deve ser: Courtois, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijen e Fran García; Tchouaméni, Valverde e Bellingham; Vini Jr, Gonzalo García e Arda Guler.