Fulham e Liverpool empataram por 2 a 2 neste domingo (4), no Craven Cottage, em partida válida pela 20ª rodada da Premier League. O confronto foi marcado pelo equilíbrio, com gols de ambos os times e momentos de grande intensidade, decididos nos minutos finais, que garantiram emoção até o apito final.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, as equipes permanecem em posições distintas na tabela. O time comandado por Marco Silva, ocupa a 11ª posição com 28 pontos em 20 partidas, decorrentes de oito vitórias, quatro empates e oito derrotas, com 28 gols feitos e 29 contra. A equipe treinada por Arne Slot, segue na 4ª colocação, com 34 pontos conquistados em 10 vitórias, quatro empates e seis derrotas, tendo marcado 32 gols e sofrido 38.

continua após a publicidade

Como foi a partida? ⚽

O mandante saiu na frente aos 17 minutos do primeiro tempo. Raul Jiménez, recuou para o meio, recebeu a bola e serviu de calcanhar uma bela assistência no pivô para Harry Wilson em profundidade. O atacante finalizou de perna esquerda com chute potente e cruzado. 1 a 0 para o Fulham. Ao longo de toda a partida, os dois jogadores se destacaram como os mais perigosos pelo lado londrino, principalmente no segundo tempo.

Na segunda etapa, o Liverpool igualou o placar após boa pressão e recuperação de bola no campo de ataque por Conor Bradley. O lateral-direito avançou com velocidade, driblou a defesa e tocou para a direita, onde Florian Wirtz recebeu livre na área e finalizou de canhota; a bola morreu no canto direito do goleiro Bernd Leno. O impedimento foi marcado, mas o VAR revisou a jogada e validou o gol do alemão. 1 a 1.

continua após a publicidade

Nos minutos finais da partida, quando o empate por 1 a 1 parecia consolidado, Cody Gakpo entrou em cena como protagonista, aos 48'. O holandês recebeu um cruzamento na área e, com esforço e determinação, empurrou a bola para o gol aos trancos e barrancos. 2 a 1 para o Liverpool.

Cody Gakpo comemora o segundo gol que colocou do Liverpool à frente contra o Fulham (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Nos instantes finais da partida, aos 51', o brasileiro revelado pelo Palmeiras, Kevin, encontrou Harrison Reed, que acertou um potente chute de fora da área, empatando novamente a partida. A bola morreu no ângulo, sem chances para o goleiro Alisson. 2 a 2.

O que vem por aí? 🔎

O próximo desafio de ambas as equipes será enfrentado contra times do "Big Six" do futebol inglês na 21ª rodada da Premier League. O Fulham recebe o Chelsea no Craven Cottage, nesta quarta-feira (7), às 16h30 (de Brasília), enquanto o Liverpool visita o Arsenal no Emirates Stadium, na quinta-feira (8), às 17h (de Brasília).

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.