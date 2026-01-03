Estrela e pênaltis: Senegal e Mali avançam às quartas da Copa Africana de Nações
Fase mata-mata do torneio entre seleções retornou neste sábado (3)
2026 começou e a competição de seleções mais calorosa do futebol mundial já retomou suas atividades. A Copa Africana de Nações entrou na fase de mata-mata após a conclusão da fase de grupos em 2025, com 16 equipes classificadas para as oitavas de final. Neste sábado (3), foram disputados dois dos primeiros confrontos: Senegal x Sudão e Mali x Tunísia.
🟢🟡🔴 Senegal 3x1 Sudão 🔴⚪🟢⚫
Com início às 13h (de Brasília), o Senegal venceu o Sudão por 3 a 1, no Estádio Ibn Batouta, em Tânger, Marrocos. O placar foi aberto pelos sudaneses com Aamir Abdallah, aos seis minutos do primeiro tempo, após assistência de Walieldin Khidir. No entanto, os favoritos do duelo reagiram ainda na etapa inicial: aos 29 minutos, o volante Pape Gueye empatou com passe da estrela Sadio Mané.
O mesmo jogador ampliou pouco depois, colocando o Senegal em vantagem após receber bola do centroavante Nicholas Jackson. O resultado foi definido aos 32 minutos do segundo tempo, com gol de Ibrahim Mbaye, novamente assistido por Mané. Final de jogo: 3 a 1.
🟢🟡🔴 Mali 0x0 Tunísia 🔴⚪
A partida parecia encaminhar-se para um empate sem gols, com decisão no tempo extra ou até nas penalidades. Woyo Coulibaly foi expulso pelo lado do Mali aos 26 minutos do primeito tempo. Com um jogador a menos, a seleção maliana passou a se concentrar quase exclusivamente em defender-se dos ataques tunisianos, criando poucas oportunidades de perigo. Firas Chaouat chegou a colocar a Tunísia de cabeça em vantagem aos 43 minutos do segundo tempo, após passe de Elias Saad.
O resultado parecia encaminhar a vitória para a equipe que dominou a maior parte do jogo. No entanto, quando menos se esperava, o Mali protagonizou um ataque, conquistou um pênalti e, aos 51 minutos, Lassine Sinayoko converteu, garantindo o empate no final da partida. Com o empate no tempo regulamentar, a partida seguiu para a prorrogação, mas, ao permanecer sem alteração no placar, foi decidida nos pênaltis.
A decisão por pênaltis também foi marcada por grande emoção. Yassine Meriah abriu para a Tunísia, enquanto Yves Bissouma desperdiçou para o Mali; Ali Abdi também errou, mas Sinayoko igualou a disputa. Até aqui, 1 a 1.
Saad colocou a Tunísia à frente, e Dorgelès Nene falhou novamente para o Mali. No entanto, as Águias de Cartago desperdiçaram a quarta e a quinta cobranças com Elias Achouri e Bem Romdhane, e Bafodé Diakité converteu o quarto pênalti para o Mali. El Bilal Touré selou a classificação dos malianos. Final: 3 a 2 nos pênaltis.
Copa Africana de Nações 🌍
Com os resultados do dia, Senegal e Mali se enfrentam nas quartas de final da Copa Africana na próxima sexta-feira (9), às 13h (horário de Brasília). As oitavas de final prosseguem neste domingo (4) com dois confrontos. O anfitrião Marrocos enfrenta a Tanzânia às 13h (de Brasília), no estádio Prince Moulay Abdellah, em Rabat. Às 16h, Camarões mede forças com a África do Sul no estádio Al Barid, também na capital marroquina.
