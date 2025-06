Astro do Manchester City pode ser reforço de equipe turca

Um dos clubes mais ativos do mercado, o Galatasaray pode fazer mais uma contratação bombástica na janela de transferências de 2025/26. Após oficializar a transferência de Leroy Sané, do Bayern de Munique, a equipe turca, segundo o "The Guardian" estaria atrás de İlkay Gündoğan, para formar uma dupla estrelada no time.

Segundo a reportagem do jornal britânico, o Galatasaray está considerando seriamente um movimento pelo meio-campista de 34 anos. Conforme a publicação do The Guardian, a equipe turca foi atrás do alemão em janeiro, em meio a temporada. Entretanto, o Manchester City não tinha intenção de perder o jogador na época. Desta vez, com a contratação de Nico González em fevereiro, Reinjders e Cherki em junho e a volta de Rodri e Kovacic, que estavam fora por lesões, a equipe estaria aberta a uma negociação por Gündogan.

Gündogan pode estar aberto a uma saída do Manchester City para a Turquia

Após voltar para uma segunda passagem para o Manchester City, Gündogan pode estar de saída do clube, mais uma vez. O jogador teve seu contrato estendido por mais um ano automaticamente, já que bateu a meta de minutagem. Entretanto, o alemão pode ser autorizado a sair sem pagar nada, segundo o The Guardian.

Gündogan em sua primeira passagem pelo Manchester City (Foto: Lindsey Parnaby)

O fato de Gündogan ter proximidade com a Turquia - seus pais nasceram lá - também pode ser um fator determinante para uma possível ida ao Galatasaray. O alemão completa 35 anos em outubro, mas já afirmou que tem muito a oferecer ao futebol

- Parece haver uma tendência no futebol no momento em que as pessoas dizem: 'Este jogador está muito velho' ou: 'Outro não consegue mais correr'. Mas sempre tivemos isso no futebol. Você precisa de jogadores experientes em campo. Eu sei que quando eu tinha 18 ou 19 anos eu admirava esses jogadores experientes - afirmou o jogador.

