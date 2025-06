Segundo o jornal inglês "The Guardian", o Manchester City foi multado em 1,08 milhão de libras (cerca de R$ 8 milhões) pela Premier League por atrasos no reinício ou início de jogos em nove partidas da temporada 2024/25. As infrações ocorreram entre outubro e fevereiro, e o clube já aceitou a punição, se desculpou formalmente e terá 14 dias para quitar a multa, conforme o acordo de sanção assinado com a liga.

O maior atraso registrado foi de 2 minutos e 24 segundos, antes da volta para o segundo tempo do clássico contra o Manchester United, em dezembro do ano passado.

Pep Guardiola mostra para jogadores do Manchester City o posicionamento ideal deles em campo (Foto: David Ramos/Getty Images via AFP)

As regras relativas aos pontapés iniciais e reinícios ajudam a garantir que a organização da competição seja definida com o mais alto padrão profissional possível e proporcionam segurança aos torcedores e clubes participantes. Também garantem que a transmissão de todas as partidas da Premier League seja mantida conforme o cronograma - explicou a Premier League em nota oficial.

Essa já é o segundo ano consecutivo que o clube é punido pelo mesmo motivo. Em 2023, o City havia recebido outra multa, superior a £2 milhões, por 22 violações das mesmas regras.