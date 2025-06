Manchester City é punido após violar regras do futebol inglês

A Premier League anunciou, nesta sexta-feira (20), uma punição ao Manchester City por violar, de maneira sequencial, uma regra do torneio. Em nove ocasiões, o time de Pep Guardiola retornou do intervalo depois dos 15 minutos previstos e atrasou o reinício de seus jogos, o que é proibido pelo regulamento.

A multa aplicada pela direção do Campeonato Inglês é de 1,03 milhão de libras esterlinas (R$ 7,6 milhões na cotação atual). A diretoria dos Sky Blues aceitou a sanção e se desculpou pelas violações, e terá duas semanas para efetuar o pagamento.

- As regras relativas aos pontapés iniciais e reinícios ajudam a garantir que a organização da competição seja definida no mais alto padrão profissional possível e forneça certeza aos fãs e clubes participantes. Isso também garante que a transmissão de todas as partidas da Premier League seja mantida conforme o cronograma - afirmou a Premier League.

🔙 Em quais jogos o Manchester City atrasou-se para o segundo tempo?

⚽ 1x0 Southampton - 26 de outubro de 2024

⌛ Atraso: 2min10seg

⚽ 0x4 Tottenham - 23 de novembro de 2024

⌛ Atraso: 1min38seg

⚽ 3x0 Nottingham Forest - 4 de dezembro de 2024

⌛ Atraso: 1min59seg

⚽ 2x2 Crystal Palace - 7 de dezembro de 2024

⌛ Atraso: 1min29seg

⚽ 1x2 Manchester United - 15 de dezembro de 2024

⌛ Atraso: 3min42seg

⚽ 1x2 Aston Villa - 21 de dezembro de 2024

⌛ Atraso: 2min9seg

⚽ 4x1 West Ham - 4 de janeiro de 2025

⌛ Atraso: 1min42seg

⚽ 6x0 Ipswich Town - 19 de janeiro de 2025

⌛ Atraso: 2min22seg

⚽ 4x0 Newcastle - 15 de fevereiro de 2025

⌛ Atraso: 1min42seg

Além dos problemas com o relógio, o City também está sob observação da Premier League e da Football Association (FA) por conta de questões financeiras. O clube é acusado de violar 115 vezes o Fair Play Financeiro (FPF) do futebol local entre 2009 e 2018, dentro da gestão do City Group.

As investigações da Comissão Independente do Campeonato Inglês ganharam força em 2024, e todos os envolvidos no caso já foram ouvidos, diante de problemas de ocultação da situação financeira, falta de cooperação com investigações e quebra do regulamento econômico. Resta agora aguardar o veredito, que deve ser divulgado semanas após o Mundial de Clubes.

