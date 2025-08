Astro do Barcelona opina: ‘Nos fortalecemos melhor que Real Madrid’

Dani Olmo, astro do Barcelona, não poupou palavras ao elogiar o mercado de transferências da sua equipe no início da temporada 2025/26. O jogador deu entrevista ao "El Partidazo" e comparou as contratações do time culé com as do Real Madrid, seus rivais nacionais, afirmando que o clube blaugrana fez melhores negócios do que os merengues.

As chegadas de Joan García, Rashford e Bardghji ao Barcelona tiveram, segundo Dani Olmo, mais impacto do que as de Trent Alexander-Arnold, Carreras, Huijsen e Mastantuono no Real Madrid. O jogador afirmou que o clube catalão se movimentou bem no mercado, elogiando os novos reforços e destacando que as contratações do Barça foram superiores às do rival.

- Joan García, Rashford e Bardghji se adaptaram muito bem ao grupo. O Madrid se fortaleceu com bons jogadores, mas nós também, e melhores que eles. O grande objetivo é repetir o que conquistamos e tirar esse espinho da Champions League - disse o jogador do Barcelona.

Dani Olmo comemora gol pelo Barcelona. (Foto: Reprodução/Twitter)

Dani Olmo também falou sobre os problemas de inscrição do Barcelona

Ao tratar do mercado, Dani Olmo também comentou os trâmites relacionados ao Fair Play Financeiro, com os quais o Barcelona tem enfrentado dificuldades. O jogador, que viveu um imbróglio envolvendo seu próprio registro no clube para disputar La Liga, falou sobre o tema e deixou um conselho para Joan García, contratação mais cara dos blaugranas nesta janela.

- A inscrição não depende dele, depende do clube, e eu o vejo tranquilo com sua decisão. Algo o afeta, isso é claro. Inconscientemente, isso me afetou no dia a dia, embora eu estivesse focado nos treinos, e o importante é que isso foi resolvido e tudo valeu a pena - afirmou Dani Olmo.

