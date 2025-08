Southampton e Brighton empatam em jogo movimentado na Inglaterra

Em amistoso preparatório para a temporada 2025/26, Brighton e Southampton empataram em 2 a 2. Com gols de Yankuba Minteh (2x) para o Brighton, Jay Robinson e Adam Armstrong para o Southampton, a partida foi realizada neste sábado (2), no St Mary's Stadium, em Southampton (ING).

Como foi o jogo entre Southampton e Brighton?

As equipes começaram a partida se estudando, em ritmo de pré-temporada. Após minutos de mais posse de bola e um gol anulado, o Brighton abriu o placar com Yankuba Minteh. O atacante conduziu pela direita, puxou para a perna esquerda de ntro daárea e finalizou com precisão para vencer o goleiro do Southampton. Aos 31', Minteh fez mais uma bela jogada, deixou um marcador no chão e serviu Mitoma, mas o japonês não chegou na bola. O restante do primeiro tempo foi marcado por domínio na posse do Brighton, que não avançou muito ao campo de ataque.

O jogo voltou do intervalo com a mesma tônica do primeiro tempo: domínio do Brighton. Desta vez, contudo, o time do litoral veio mais incisivo, tramando jogadas perigosas no campo de ataque e forçando o Southampton a se defender. Aos 20', Yankuba Minteh fez mais um gol e ampliou a vantagem para o Brighton, em um lance muito parecido com o primeiro. O jogador conduziu pela direita e finalizou cruzado de perna esquerda para decretar a vitória do time.

Aos 23' da segunda etapa, o Southampton dimiuiu com Jay Robinson, que finalizou da entrada da área com a perna direita e contou com desvio para matar o goleiro do Brighton. A partir do gol, o time se animou e foi para cima. Aos 27', o Southampton empatou a partida após cobrança de pênalti de Armstrong. O time da casa quase virou o jogo e chegou a colocar uma bola na trave.

O que vem por aí?

O Southampton volta a campo no próximo sábado (9), em compromisso contra o Wrexham pela última partida amistosa do clube antes do início oficial da temporada. O Brighton, por sua vez, encara o Wolfsburg no mesmo dia - sábado (9), em jogo amistoso.

