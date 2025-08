Manchester United proíbe camisas de Cristiano Ronaldo; entenda

O Manchester United proibiu torcedores e fãs de personalizarem suas camisas com os nomes de Cristiano Ronaldo, Eric Cantona e David Beckham - todos ex-donos da camisa n°7, nas lojas oficiais do clube. A informação é do portal "Manchester Evening News".

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A medida foi confirmada pela loja oficial do clube e está relacionada a restrições de licenciamento.

Conforme o site local, o Manchester United não detém os direitos sobre as marcas que envolvem os nomes dos três ex-jogadores. Por isso, não está autorizado a utilizá-los em produtos personalizados, como camisas vendidas aos torcedores.

continua após a publicidade

A limitação é destacada por um aviso fixado em uma das paredes da loja oficial do clube. Os uniformes da nova temporada seguem disponíveis para compra, mas sem a opção de homenagear os ex-atletas mencionados.

Cristiano Ronaldo utilizava a camisa n°7 no Manchester United (Foto: OLI SCARFF / AFP)

Ídolo do United é herói no Equador

O ex-jogador e ídolo dos Red Devils Antonio Valencia, de 39 anos, impediu que um jovem tirasse a própria vida ao tentar pular de uma ponte no seu país natal, Equador. O episódio foi confirmado pelo próprio Valencia por meio de uma publicação em suas redes sociais.

continua após a publicidade

O ex-lateral que atualmente atua como auxiliar técnico no Academia AV, clube equatoriano, publicou em suas redes sociais o relato em que passou, afirmando que foi uma experiência tensa, mas que, no fim das contas, deu tudo certo.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.