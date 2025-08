Joia do Barcelona revela inspiração em ex-rival do Real Madrid

Uma opinião sincera de um dos principais jovens do Barcelona gerou debate entre os torcedores. Durante a pré-temporada do clube na Coreia do Sul, o meia Gavi revelou ter como ídolo e principal inspiração o jogador Isco, que teve uma longa e vitoriosa passagem pelo arquirrival Real Madrid. A declaração causou reações mistas nas redes sociais.

A escolha na entrevista

O episódio aconteceu durante um evento com patrocinadores, onde Gavi, Marcus Rashford, De Jong e Baldé foram questionados sobre qual jogador mais os inspirava. Enquanto seus companheiros deram respostas mais "seguras" — Rashford escolheu Rooney, De Jong citou Messi e Baldé lembrou de Eto'o —, Gavi deu sua opinião sincera.

Sem titubear, o jovem meio-campista espanhol assumiu o respeito e a admiração que tem por Isco, que por muitos anos foi um adversário direto do Barcelona com a camisa do Real Madrid.

Isco em campo pelo Real Madrid (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)

A repercussão na torcida

A escolha de um ex-jogador do maior rival como inspiração não foi unanimidade entre os torcedores do Barcelona. Nas redes sociais do clube, que publicaram o vídeo da entrevista, muitos comentários questionaram a fala do jogador, enquanto outros defenderam seu direito à opinião. A imprensa local classificou a reação como "branda", mas ressaltou que Gavi "não se livrou de levar algumas broncas" dos fãs.

