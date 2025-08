AO VIVO: Acompanhe o sábado (2) do mercado da bola internacional

Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra como está a movimentação deste sábado (2) de negociações do principal palco do mercado da bola.

➡️ Veja como foi a sexta-feira (1) do mercado da bola internacional

As movimentações do mercado da bola deste sábado (2)

Ramsdale ✅Newcastle ⚫

Agora é oficial: Aaron Ramsdale, ex-goleiro do Arsenal, foi confirmado como novo reforço do Newcastle United por empréstimo junto ao Southampton. O acordo entre os clubes inclui uma opção de compra ao fim do vínculo, de acordo com Fabrizio Romano.

Xavi Simons ⌛Chelsea 🔵

De acordo com Fabrizio Romano, Xavi Simons está fora do jogo deste sábado (2) não por lesão ou problema físico, mas por seu claro desejo de se transferir para o Chelsea. O meio-campista sequer foi relacionado para o banco de reservas, em uma sinalização clara de que quer deixar o clube.

Openda 💭 Sunderland 🔴⚪

Segundo o jornalista Florian Plettenberg, o Sunderland adicionou Loïs Openda à sua lista de possíveis contratações nesta janela de transferências. No entanto, ainda é incerto se o RB Leipzig estaria disposto a liberar o atacante de 25 anos, especialmente considerando a possibilidade de também perder Xavi Simons e Benjamin Sesko.

Benjamin Sesko 💭 Newcastle ⚫

O Newcastle fez uma proposta formal de 75 milhões de euros fixos, mais 5 milhões em bônus (totalizando 513,6 milhões de reais, na cotação atual), ao RB Leipzig para contratar o atacante Benjamin Sesko, segundo informações da Sky Sports. A oferta foi feita nesta sexta-feira (2) e já inclui a apresentação do projeto esportivo ao jogador. O esloveno analisa a proposta enquanto também desperta interesse do Manchester United.

Benjamin Sesko, atacante do RB Leipzig (Foto: Reprodução)

Son ❌ Tottenham 🤧

O atacante Heung-Min Son anunciou nesta sexta-feira (1) que deixará o Tottenham após dez anos no clube ao fim da pré-temporada. O comunicado foi feito em uma coletiva de imprensa realizada na Coreia do Sul, seu país natal, antes do amistoso entre Tottenham e Newcastle - que pode ser sua última partida com a camisa do clube. Aos 33 anos, o jogador revelou que busca um novo ambiente para se desafiar após uma década em Londres.

Son anuncia sua saída do Tottenham (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

Premier League (Inglaterra)

Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

