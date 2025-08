Alexander Isak, destaque do Newcastle na última Premier League, segue vivendo uma grande novela para realizar o desejo de saída. O centroavante está na mira do Liverpool desde o começo da janela de transferências, e nem sequer chegou a iniciar a pré-temporada com os Magpies, embora tenha se apresentado neste sábado (2) ao clube.

Segundo o jornal "Daily Mail", o clube alvinegro está irredutível quanto à precificação do atleta, e cobra 150 milhões de libras esterlinas (mais de R$ 1,1 bilhão na cotação atual) para vendê-lo. A proposta inicial do Liverpool, de 120 milhões, foi recusada nesta sexta-feira (1).

Caso os Reds escolham pagar o valor solicitado pelo Newcastle, Isak se juntará a uma lista de astros e virará o terceiro jogador mais caro da história em euros. Apenas Neymar e Mbappé, em suas respectivas idas ao PSG, custaram cifras maiores na moeda europeia do que o sueco pode custar.

💸 Movimento de Isak na Premier League? Os atletas mais caros da história

⚽ Jogador ✈️ De onde saiu? ✅ Para onde foi? 💰 Valor (em euros) Neymar Barcelona PSG 222 milhões Kylian Mbappé Monaco PSG 180 milhões Philippe Coutinho Liverpool Barcelona 135 milhões Ousmane Dembélé Borussia Dortmund Barcelona 135 milhões João Félix Benfica Atlético de Madrid 125 milhões Florian Wirtz Bayer Leverkusen Liverpool 125 milhões Enzo Fernández Benfica Chelsea 121 milhões Eden Hazard Chelsea Real Madrid 120,8 milhões Antoine Griezmann Atlético de Madrid Barcelona 120 milhões Jack Grealish Aston Villa Manchester City 117,5 milhões

O Liverpool pertence à Fenway Sports Group (FSG), conglomerado dos Estados Unidos que costuma fazer grandes investimentos no âmbito esportivo. Além do clube inglês, a empresa também tem alões no Pittsburg Penguins, da NHL; no Boston Red Sox, da MLB; na organização RFK Racing, que compete na NASCAR, do automobilismo; e no Boston Common Golf, da TGL.

Na última temporada, Isak foi um dos principais destaques do Newcastle. O centroavante anotou 27 gols em 42 partidas, sendo 23 na Premier League, em campanha que levou os Magpies à Champions League. Na decisão da Copa da Liga Inglesa, justamente diante do time de Arne Slot, anotou um dos gols do título e encerrou um jejum de sete décadas do clube sem erguer troféus.

