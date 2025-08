Newcastle oferece meio bilhão por atacante alvo do Manchester United

O Newcastle fez uma proposta formal de 75 milhões de euros fixos, mais 5 milhões em bônus (totalizando 513,6 milhões de reais, na cotação atual), ao RB Leipzig para contratar o atacante Benjamin Sesko, segundo informações da Sky Sports. A oferta foi feita nesta sexta-feira (2) e já inclui a apresentação do projeto esportivo ao jogador. O esloveno analisa a proposta enquanto também desperta interesse do Manchester United.

O Newcastle está se adiantando diante da possibilidade de perder Alexander Isak, alvo do Liverpool, que já teve uma oferta recusada. Sesko, que deve ficar fora do amistoso de pré-temporada do Leipzig contra a Atalanta, teria informado a seus companheiros que deixará o clube.

O Manchester United continua monitorando Sesko, de 22 anos, como alvo prioritário, embora inicialmente se acreditasse que seria necessário vender jogadores antes de contratar. O clube pode comprar antes, desde que efetive saídas até o fim da janela. O Leipzig, por sua vez, estaria interessado em Rasmus Hojlund, do United, e já sondou a possibilidade de empréstimo.

Liverpool prepara nova investida por Isak

Isak foi o vice-artilheiro da Premier League 2024/25 (Foto: Reprodução/X/@NUFC)

Enquanto isso, o Liverpool prepara uma nova oferta por Isak. A proposta inicial, segundo a Sky Sports News, foi de 110 milhões de libras com bônus, mas não chegou ao valor de 120 milhões de libras desejado pelo Newcastle. O atacante sueco se reapresenta neste sábado, após treinar de forma individual em San Sebastián, na Espanha, alegando uma lesão na coxa. Ele recusou-se a participar da turnê asiática de pré-temporada com o clube.

