Na noite desta quinta-feira (31), Rafael Navarro, ex-jogador do Botafogo e do Palmeiras comandou a virada do Colorado Rapids sobre o Santos Laguna pela primeira rodada da fase de grupos da Leagues Cup, disputada entre equipes dos Estados Unidos e do México. Responsável pelo gol de empate e o da virada, o brasileiro é o protagonista do clube norte-americano, chegando à marca de seis gols nos últimos sete jogos.

A partida começou bem disputada, com chances para ambos os lados. No final da primeira etapa, os Rapids tiveram um gol anulado e, logo no começo do segundo tempo, o atacante Jordan Carrillo abriu o placar para o time mexicano. A vantagem durou até Navarro empurrar de esquerda para dentro das redes. Aos 86 minutos, o brasileiro vazou novamente o gol de Carlos Acevedo, que acabou expulso minutos depois. 2 a 1 para o time da casa.

Fundada em 2019, a Leagues Cup junta equipes dos Estados Unidos e México para disputar uma vaga direta nas oitavas de final da Copa dos Campeões da Concacaf. Na última edição, o time de Navarro chegou à terceira colocação. Nesse ano, o camisa 9 sonha em atingir um novo degrau:

— A gente espera voltar a fazer uma grande competição. Acho que é jogo a jogo também, não adianta ficar pensando no futuro, temos que ficar em casa partida. Agora, a Copa ficou um pouco mais complicada, já que só passam quatro times da MLS e quatro do México, mas a gente está na briga. Vencemos a primeira partida e vamos com tudo para ganhar as duas que faltam para poder brigar pela classificação.

Em 2024, Navarro conseguiu marcar dois gols na Leagues Cup. Nessa edição, em apenas uma partida, o atacante já atingiu seu recorde. Nos últimos jogos, ele alcançou a marca de seis gols nos últimos sete jogos.

— Fico feliz em estar vivendo essa ótima fase. Acho que todo atacante quer marcar o tempo todo. E quando a gente não está fazendo gol, fica incomodado. Graças a Deus, as coisas estão acontecendo da melhor maneira possível — comemorou.

Navarro volta aos gramados no próximo domingo (03), quando os Rapids enfrentam, em casa, o Club Tijuana pela segunda rodada da fase de grupos da Leagues Cup.

