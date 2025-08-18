Astro da NFL comemora vitória de rival do Barcelona em La Liga; veja vídeos
O Atlético de Madrid abriu a nova temporada com derrota de virada para o Espanyol por 2 a 1, no RCDE Stadium, na Catalunha (ESP), pela primeira rodada de La Liga. Julián Alvarez abriu o placar com uma linda cobrança de falta na primeira etapa, mas Miguel Rubio e Pere Milla, ambos de cabeça, viraram o confronto para os donos da casa.
Se os favoritos desperdiçaram a chance de iniciar o campeonato com vitória, os catalães celebraram o resultado ao lado de um torcedor ilustre: J.J. Watt, ex-jogador da NFL. O norte-americano tornou-se um dos sócios do rival local do Barcelona em julho de 2025.
Quem é J.J. Watt? 🏈
O astro do futebol americano J.J. Watt é investidor minoritário da Velocity Sport Limited (VSL), braço esportivo do grupo de investimentos ALK Capital. A partir desta temporada, o conglomerado assumiu o controle acionário do Espanyol, tornando-se dona majoritária da entidade. O negócio também administra o Burnley, recém-promovido à Premier League neste ano.
Durante sua carreira como jogador, Watt defendeu o Houston Texans entre 2011 e 2020, e encerrou sua trajetória no Arizona Cardinals, onde atuou de 2021 a 2022. Foi eleito o melhor defensor da NFL em três temporadas: 2012, 2014 e 2015.
O estadunidense se juntou à torcida do Espanyol antes da partida contra o Atlético de Madrid. Usando um cachecol do clube, o ex-atleta interagiu com os torcedores, posou para fotos e aproveitou o clima festivo nos arredores do estádio. Veja abaixo vídeos que registram a participação:
Com a derrota, os comandados de Diego Simeone estão perto da zona do rebaixamento, na 16ª colocação. Por outro lado, o time de Manolo González está em sétimo, uma posição abaixo da região que dá vaga às competições continentais. Após a estreia abaixo das expectativas, o Atleti buscará a primeira vitória na temporada diante do Elche, no sábado (23), às 14h30 (de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP). No mesmo horário, mas no dia seguinte, a equipe do Espanyol duela com a Real Sociedad no Anoeta.
