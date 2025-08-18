menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Ex-Flamengo estreia em maior goleada da história de clube; veja

Brasileiro é o novo camisa 5 dos Lobos nesta temporada

vinicius souza
imagem cameraVinícius Souza (ao centro) em ação pelo Wolfsburg (Foto: Reprodução/Instagram viniciusouza_8)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 18/08/2025
06:58
  • Matéria
  • Mais Notícias

Estrear por um novo clube já é, por natureza, um momento marcante. Para Vinícius Souza, ex-Flamengo, o primeiro jogo com a camisa do Wolfsburg teve um gosto ainda melhor: o volante esteve em campo na goleada por 9 a 0 sobre o Hemelingen, no último sábado (16), pela primeira fase da Copa da Alemanha — a maior vitória da história do clube em competições oficiais.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

O destaque da partida foi o jovem centroavante alemão Dženan Pejčinović, de 20 anos, autor de três tentos. Outro destaque foi o meia sueco Mattias Svanberg, que entrou no segundo tempo, marcou dois. Vinícius, titular no meio-campo, atuou por 70 minutos, sem participação direta nos gols. O Wolfsburg volta a campo no próximo sábado (23), fora de casa, na estreia da Bundesliga contra o Heidenheim.

🔴⚫ Do Ninho à Alemanha 🟢

Contratado para reforçar o elenco na temporada 2025/26, Vinícius Souza assinou com o Wolfsburg até junho de 2030. A transferência custou 15 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões), dos quais aproximadamente R$ 3 milhões foram repassados ao Flamengo, clube formador do atleta.

Natural de Padre Miguel, no Rio de Janeiro, o carioca iniciou sua trajetória no Rubro-Negro em 2014, nas divisões de base. Ganhou notoriedade com o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2018 e subiu para o elenco principal no ano seguinte, participando de uma das fases mais vitoriosas da história rubro-negra. Fez parte dos títulos da Libertadores e do Brasileirão em 2019, além da Recopa Sul-Americana e do Campeonato Carioca em 2020. Reconhecido por sua solidez defensiva, disputou oito partidas pelo clube carioca.

Copa Sao Paulo 2018, Flamengo x Ji-Parana
Vinícius Souza em passagem pela base do Flamengo durante a Copinha (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Em 2020, Vinícius transferiu-se para o Lommel SK, da Bélgica, por 2,5 milhões de euros. No futebol europeu, passou por empréstimo pelo KV Mechelen, também belga, e pelo Espanyol, da primeira divisão espanhola, até ser contratado em definitivo pelo Sheffield United, em 2023. No clube inglês, viveu seu melhor momento na carreira, somando 76 partidas, um gol marcado e duas assistências ao longo de dois anos.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional.

circulo com pontos dentroTudo sobre

