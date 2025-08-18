O Beşiktaş venceu o Eyüpspor por 2 a 1 no domingo (17), em partida válida pela segunda rodada da Süper Lig, o Campeonato Turco. O confronto marcou a estreia do goleiro Marcos Felipe, ex-Bahia e Fluminense, com a camisa do novo clube. Apesar da derrota e dos dois gols sofridos, o arqueiro recebeu elogios pela atuação segura e pela forma como respondeu ao primeiro desafio.

O placar foi inaugurado pelos mandantes aos 19 minutos, com gol de pênalti do ilustre Tammy Abraham, centroavante das Águias Negras. Os visitantes responderam ainda na primeira etapa, aos 29’, com o outro camisa 9 em campo: Mame Thiam.

O que se desenhava como um resultado surpreendente só teve desfecho nos acréscimos do segundo tempo, quando o português Rafa Silva, após assistência do brasileiro Gabriel Paulista, marcou o gol da vitória e assegurou a vantagem para os favoritos.

O resultado só foi definido nos minutos finais graças à atuação decisiva de Marcos Felipe, que evitou uma derrota maior para o Eyüpspor. Ao longo dos 90 minutos, o goleiro realizou sete defesas e se destacou como o principal nome em campo. Veja os números dele abaixo:

👐 7 defesas (!)

🥅 1.52 gols evitados (!)

📊 78% bolas defendidas (!)

↗️ 9 passes longos certos (!)

✂ 2 cortes

💯 Nota Sofascore 8.2

Assim, o guarda-redes chamou a atenção dos torcedores turcos nas redes sociais e da imprensa local. A estreia também foi reconhecido pelos técnicos das duas equipes, que destacaram seu desempenho como decisivo para o equilíbrio do confronto. A seguir, confira algumas reações à estreia do brasileiro:

Tradução: Selçuk Şahin (técnico do Eyüpspor): "Também precisamos parabenizar Marcos Felipe, ele mostrou uma atuação muito especial. Na minha opinião, os goleiros têm muito valor, quero usá-los como +1. Ele pode ter se destacado pelas defesas, mas para mim o que importa é o que ele fez com a bola nos pés."

Tradução: Gostei da atuação do Beşiktaş contra o Eyüpspor. Eles nunca desistiram da luta, mas graças à barreira do brasileiro Marcos Felipe no gol, o jogo de 7 a 1 terminou em 2 a 1. Quem tiver Felipe do Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ou Trabzonspor terminará o campeonato como campeão.

Tradução: Depois que o Eyüpspor vendeu Berke Özer, um dos melhores goleiros da temporada passada, para o time francês LOSC Lille, o goleiro brasileiro Marcos Felipe, de 29 anos, que foi emprestado pelo Bahia a Istambul há apenas 2 dias, merece aplausos por fazer 7 defesas em sua primeira partida fora de casa contra o Beşiktaş e mostrar sua verdadeira natureza. A gerência deve ser parabenizada por esta transferência.

Tradução: Eu já sabia sobre o goleiro do Eyüpspor, Marcos Felipe. Ele jogou brilhantemente contra o Beşiktaş. Em vez de procurar um goleiro caro, o Galatasaray teria feito o trabalho se tivesse contratado este. Há uma opção de compra. O Eyüp provavelmente pagará a opção e a receberá. Uma grande transferência bem-sucedida. Estou anotando isso.

Tradução: Ele assinou há 2 dias e construiu um muro em Dolmabahçe. O goleiro brasileiro Marcos Felipe, que chegou a Istambul há dois dias e assinou contrato, deixou sua marca na partida entre Beşiktaş e Eyüpspor. Ole Gunnar Solskjaer (técnico adversário) parabenizou pessoalmente a luva do brasileiro após a partida.

Além disso, coube ao próprio Marcos Felipe comentar sua estreia pelo novo clube. O goleiro agradeceu à torcida e à comissão técnica pelo apoio e afirmou estar feliz com o início de sua trajetória na equipe.

Tradução: "Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos meus companheiros e à comissão técnica pela recepção calorosa. Começamos bem a partida, marcamos um gol depois de sofrer um gol no início, mas, no geral, estou feliz com o desempenho. Em jogos importantes como este, é preciso jogar com garra. No geral, estou feliz."

Fluminense, Bahia e Eyüpspor 🧤

Aos 29 anos, Marcos Felipe iniciou sua primeira experiência internacional ao desembarcar na Turquia. Revelado nas categorias de base do Fluminense, defendeu o clube carioca por uma década como profissional. Em 2023, foi emprestado ao Bahia e, no ano seguinte, teve os direitos adquiridos em definitivo.

O goleiro tem contrato com o Esquadrão até 2027 e chegou ao Eyüpspor por empréstimo de uma temporada, com opção de compra. No futebol brasileiro, viveu momentos de destaque com grandes defesas, mas também enfrentou críticas em razão de falhas recorrentes, o que gerou desgaste com as torcidas de Fluminense e Bahia.

Além de Marcos Felipe, o elenco do Eyüpspor conta com outros dois brasileiros: o lateral-direito Lucas Calegari e o zagueiro Luccas Claro. Companheiros de equipe no Fluminense por três anos, a trinca conquistou o Campeonato Carioca de 2022. Segundo o próprio clube turco, após a saída do goleiro Berke Özer ao Lille, da França, Luccas Claro indicou Marcos Felipe como um nome confiável para assumir a meta.

