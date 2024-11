Astros do Real Madrid sofrem lesão e preocupam Seleção Brasileira

O Real Madrid e a Seleção Brasileira devem ter problemas para os compromissos das próximas semanas em novembro. O atacante Rodrygo e o zagueiro Éder Militão, convocados por Dorival Jr. para os jogos diante de Venezuela (14) e Uruguai (19) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, saíram lesionados ainda no primeiro tempo da partida entre o time merengue e o Osasuna, pela 13ª rodada de LA LIGA.

continua após a publicidade

➡️ Neymar disputou 20 jogos e perdeu 94 desde a Copa do Mundo

Lesões no Real Madrid: dor de cabeça para Ancelotti e Dorival

As cenas preocuparam os torcedores do Real Madrid: Rodrygo colocou as mãos na coxa e deixou o gramado visivelmente frustrado aos 20 minutos de partida, e Militão, dez minutos depois, acusou dores fortes no joelho após dividir uma bola na grande área ofensiva dos Blancos.

Vale lembrar que ambos se machucaram recentemente. O atacante sofreu uma lesão muscular na perna direita e o zagueiro lidou com um problema no quadríceps, que o cortou dos compromissos contra Chile e Peru, pela Seleção Brasileira. As lesões do ex-São Paulo, inclusive, são marca da passagem por Madri: em 2023, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo e perdeu grande parte da temporada pela equipe.

continua após a publicidade

Éder Militão, do Real Madrid, divide bola com o goleiro Sergio Herrera, do Osasuna (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

A CBF ainda não se manifestou oficialmente sobre as situações médicas dos jogadores e não anunciou cortes na lista de convocados, porém, os jogadores da Seleção Brasileira se apresentam na próxima segunda (11) em Belém, para se preparar para as partidas contra a Vinotinto e a Celeste.

Além da dupla de brasileiros, o lateral Lucas Vázquez também acusou uma lesão no primeiro tempo da partida. Caso a baixa também seja confirmada, o espanhol deve se juntar a Rodrygo, Militão, Courtois, Tchouaméni, Alaba e Carvajal na longa lista de atletas no departamento médico merengue.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional