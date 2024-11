Jornalista que excluiu Vini Jr. da Bola de Ouro faz revelação surpreendente

Juha Kanerva, jornalista finlandês que não colocou Vini Jr. no top-10 da Bola de Ouro 2023-24, anunciou que renunciará ao júri da premiação. Um dos três votantes a ignorar o brasileiro, ele utilizou o "X", antigo Twitter, para admitir o erro e prometeu deixar a posição de jurado a partir da próxima temporada.

— Erro técnico meu. Renunciarei ao júri da Bola de Ouro - revelou o jornalista em reposta a uma página de torcedores do Real Madrid na rede social

A revelação ocorre no mesmo dia em que Vini Jr. somou mais uma grande atuação ao currículo no Real Madrid. Autor de um hat-trick, o brasileiro comandou a vitória de 4 a 0 do Real Madrid sobre o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol. Foi o primeiro grande jogo do atacante desde a derrota na premiação.

Vini Jr. soma quatro gols em duas partidas desde a premiação em Paris. O Real Madrid é o segundo colocado de LA LIGA e segue na briga com o Barcelona pelo título nacional.

Sem Vini Jr. e com Rodri no topo: os votos de Juha Kanerva

Juha Kanerva foi o único jornalista a eleger Rodri como primeiro colocado no top-10 e ignorar Vini Jr. Confira os votos do finlandês:

1 - Rodri Hernández

2 - Erling Haaland

3 - Jude Bellingham

4 - Toni Kroos

5 - Florian Wirtz

6 - Declan Rice

7 - Lamine Yamal

8 - William Saliba

9 - Ademola Lookman

10 - Daniel Carvajal

Sheefani Nikodemus, da Namíbia, e Bruno Porzio, de El Salvador, foram os outros dois votantes que não listaram Vini Jr. no top-10. A diferença entre as listas é que ambos apontaram Jude Bellingham como o melhor jogador do mundo.

Rodri, do Manchester City, superou Vini Jr. e foi eleito Bola de Ouro (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Bola de Ouro: lista final

1º - Rodri - Manchester City, Espanha

2º - Vini Jr. - Real Madrid, Brasil

3º - Jude Bellingham - Real Madrid, Inglaterra

4º - Daniel Carvajal - Real Madrid, Espanha

5º - Erling Haaland - Manchester City, Noruega

6º - Kylian Mbappé - Real Madrid (defendeu o PSG na última temporada), França

7º - Lautaro Martínez - Inter de Milão, Argentina

8º - Lamine Yamal - Barcelona, Espanha

9º - Toni Kroos - Aposentado (defendeu o Real Madrid na última temporada), Alemanha

10º - Harry Kane - Bayern de Munique, Inglaterra

11º - Phil Foden - Manchester City, Inglaterra

12º - Florian Wirtz - Bayer Leverkusen, Alemanha

13º -Dani Olmo - Barcelona, Espanha

14º - Ademola Lookman - Atalanta, Nigéria

15º - Nico Williams - Athletic Bilbao, Espanha

16º - Granit Xhaka - Bayer Leverkusen,

17º - Federico Valverde - Real Madrid, Uruguai

18º - Emiliano Martínez - Aston Villa, Argentina

19º - Martin Odegaard - Arsenal, Noruega

20º - Hakan Çalhanoğlu - Inter de Milão, Turquia

21º - Bukayo Saka - Arsenal, Inglaterra

22º - Antonio Rüdiger - Real Madrid, Alemanha

23º - Rúben Dias - Manchester City, Portugal

24º - William Saliba - Arsenal, França

25º - Cole Palmer - Chelsea, Inglaterra

26º - Declan Rice - Arsenal, Inglaterra

27º - Vitinha - PSG, Portugal

28º - Alejandro Grimaldo - Bayer Leverkusen, Espanha

29º - Mats Hummels - Roma, Alemanha

29º - Artem Dovbyk - Roma, Ucrânia

