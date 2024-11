Adriano Imperador manda recado após golaço de Vini Jr pelo Real Madrid

Adriano Imperador (Foto: Divulgação / Inter de Milão)







Escrito por Mariane Ribeiro • Publicada em 09/11/2024 - 12:06 • São Paulo (SP)

Adriano Imperador fez uma publicação em suas redes sociais exaltando Vini Jr. após o golaço que o brasileiro marcou no confronto entre o Real Madrid e o Osasuna, pela La Liga, na manhã deste sábado (9).

➡️Vini Jr. tem atuação fantástica e Real Madrid volta a vencer por LA LIGA

O ex-jogador marcou o camisa 7 merengue na publicação e escreveu "é sua" ao lado de uma figurinha da Bola de Ouro.

No gol publicado por Adriano, Vini recebe a bola ainda no campo de defesa do Real, avança todo o campo, limpa o goleiro e marca. E esse não foi o único gol do brasileiro na partida. Ele ainda fez outros dois na vitória do Madrid por 4 a 0 sobre o Osasuna, no Santiago Bernabéu.

Imperador é mais um a se manifestar contra o fato de Vini não ter vencido o prêmio Bola de Ouro, da revista France Football. O atacante era considerado o favorito após excelente temporada pelo clube espanhol. No entanto, o prêmio acabou sendo dado ao volante espanhol Rodri, do Manchester City.

