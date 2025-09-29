Astro brasileiro do Real Madrid perto do Bayern de Munique? Entenda;
Atacante esteve perto do clube bávaro na última janela de transferências
Durante a última janela de transferências, Rodrygo esteve perto de deixa o Real Madrid. O atacante foi alvo de interesse do Bayern de Munique, que tentou a contratação do jogador por meio de um intermediário. Entretanto, os Merengues não estavam interessados em abrir mão do jovem de 24 anos.
As especulações envolvendo o jogador do Real Madrid foram alimentadas pelo desempenho apagado do atacante no final da última temporada e seu desejo por ser titular absoluto. Segundo o jornal espanhol "Marca", Bayern de Munique tentou contratar o brasileiro de forma discreta. Os clubes até a discutiram valores, mas o Real recusou abrir negociações, deixando claro que não queria vender Rodrygo.
Rodrygo chegou no Real Madrid em 2019 vindo do Santos. O atacante teve sua trajetória no clube Merengue marcada por altos e baixos. Ao longo das temporadas, Rodrygo disputou a vaga cativa no elenco titular, sendo utilizado frequentemente em partidas importantes, como a semifinal da Champions League de 2022, contra o Manchester City. Na ocasião, o ex-jogador Peixe foi decisivo e marcou dois gols.
Em suas três primeiras temporadas, Rodrygo teve mais minutos e protagonismo do que neste início de 2025/26. Com apenas duas titularidades em oito jogos, Rodrygo disputa a vaga na ponta esquerda do Real Madrid com Vini Jr., o que limita suas oportunidades. Até o momento, o ex-jogador do Santos tem tido pouca participação: foram apenas duas titularidades em oito jogos, com 122 minutos em La Liga.
Próximos jogos do Real Madrid
Nesta terça-feira (30), o Real Madrid encara o Kairat, às 13h45 (de Brasília), pela segunda rodada da Champions League. A partida será disputada no estádio Ortalyq, no Cazaquistão, e marca a estreia em casa do time uzbeque pela principal competição de clubes do mundo.
Pela primeira rodada da fase de grupos, o Real Madrid bateu o Olympique de Marseille por 2 a 1. Mbappé marcou os dois gols da equipe espanhola, ambos de pênalti, enquanto Weah abriu o placar para os franceses. Já o Kairat foi derrotado pelo Sporting por 4 a 1 fora de casa.
No último sábado (28), o Real Madrid foi goleado pelo Atlético de Madrid placar de 5 a 2. O resultado emplacou a terceira vitória dos Cochoneros em La Liga e a primeira derrota dos Merengues no campeonato.
