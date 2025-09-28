Dirigente sobre ex-jogador do São Paulo: ‘melhor contratação da história’
Atacante deixou o Tricolor Paulista na temporada 2020/2021
Contratado em definitivo no início da temporada atual, Antony, ex-jogador do São Paulo tem status de ídolo do Betis. O brasileiro é um dos destaques do clube espanhol nesta temporada e recebeu elogios de Manu Fajardo, dirigente esportivo do time
Segundo o dirigente do clube espanhol, o ex-jogador do São Paulo é contratação mais revelante do Betis na história. Para Fajardo, Antony supera a contratação de Denilson, que disputou 191 partidas pelo clube.
— Tudo [relacionado à contratação] pelo talento, pelo nível do jogador, pelo nível do clube como o Manchester United, um grande time, um grande projeto, então tenho 100% de certeza de que Antony é a melhor contratação da história do Betis — afirmou Fajardo
— Quando jogadores como Antony chegam ao Betis, é muito importante porque ajuda o Betis a continuar crescendo na Europa. Na temporada passada, desde que Antony chegou, pudemos jogar uma final europeia — disse o dirigente
Para celebrar o retorno do atacante brasileiro, o Betis planeja lançar uma linha de roupas com referência à tatuagem do jogador. Segundo o CEO dos Verdiblancos, Ramón Alarcón, venda dos itens será somada aos royalties para complementar o salário do jogador, visto que a equipe precisou estruturar um modelo de pagamento para compensar o caro investimento pelo brasileiro.
Antony no São Paulo
Antony começou sua carreira nas divisões de base do Tricolor Paulista. Em 2019, o ponta-direita foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a copinha, com o São Paulo. O camisa 7 foi eleito craque da competição com quatro gols e seis assistências
Pelo elenco profissional do Tricolor, Antony fez 52 partidas, marcou seis gols, seis assistências. Em 2021, o atacante foi vendido ao Ajax, da Holanda, pelo valor de 15 milhões de euros.
Neste domingo (28), o Betis enfrenta o Osasuna no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol.
