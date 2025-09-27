Torcida do Wolves se derrete por ex-Flu em empate na Premier League
Jhon Arias foi destaque na partida contra o Tottenham
O Tottenham e Wolves empataram por 1 a 1 pela sexta rodada da Premier League, neste sábado (27), no Tottenham Hotspur Football Stadium, em Londres (ING). Com Jhon Arias, André e João Gomes no time titular, a equipe comandada por Vítor Pereira chegaram perto de vencer pela primeira vez na competição, mas, com gol nos acréscimos de João Palinha, os Spurs conseguiram arrancar o empate.
Com o resultado, o Tottenham ocupa a quinta colocação, com 11 pontos conquistados. Já o Wolves é o lanterna da Premier League, com um ponto somado.
Como foi Tottenham x Wolves?
A partida começou com superioridade do Tottenham, que levava perigo ao gol de Sam Johnstone com cruzamentos na área. Os Spurs até conseguiram abrir o placar com Mohammed Kudus, após tabelinha com Lucas Bergvall, mas o meia ganês estava em condição irregular. No fim da primeira etapa, Richarlison teve chance de completar cruzamento de Kudus, mas não conseguiu alcançar. A posição do atacante brasileiro era duvidosa.
Na segunda etapa, o Wolves melhorou e conseguiu abrir o placar com Santiago Bueno, que aproveitou bate-rebate na área após escanteio cobrado por Jhon Arias. Atrás no placar, o Tottenham foi ao ataque, mas sofreu com contra-ataques que quase resultaram no segundo gol dos Lobos.
Nos acréscimos, em bobeada da defesa dos Wolves, João Palinha pegou de primeira em chute de fora da área e marcou golaço para empatar o duelo e agitar o Tottenham Hotspur Football Stadium. No fim, os Spurs buscaram a virada heroica, mas sem sucesso. Final de jogo, 1 a 1.
Atuação de Jhon Arias
Titular na partida, Jhon Arias teve atuação elogiada pela torcida do Wolves na internet. Segundo os fãs, o ex-Fluminense fez grande jogo, principalmente no segundo tempo e até na fase defensiva da equipe no duelo contra o Tottenham. Veja os comentários abaixo:
