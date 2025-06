Um dos pilares do PSG de Luis Enrique, o português João Neves foi homenageado nas ruas de Paris pelo título inédito da Champions League. Pelas mãos do artista luso-francês Bryan Diegues 'Glaçon', o meia teve um mural pintado, de sua imagem levantando o troféu, na Cidade da Luz. O problema é que o autor da obra acabou detido pela polícia.

A confirmação da prisão partiu do próprio artista, que acabou liberado pelas autoridades pelo fato de conhecer o dono do muro o qual fez a grafite. Bryan é torcedor assumido do Benfica, clube o qual João Neves foi revelado, e fez forte desabafo nas redes sociais.

— Para sempre o segundo. Não, não sou a primeira pessoa a pintar um mural do PSG como campeão europeu nas ruas de Paris. Por isso, serei sempre o segundo. Mas quantos grafites de João Neves existem na capital? Perguntaram-me, e é verdade que depois de pintar os campeões olímpicos portugueses em Paris, faz sentido pintar um campeão europeu português pelo PSG — iniciou.

— Quem me conhece pessoalmente sabe que não torço por nenhum clube da Ligue 1. Nunca vi um jogo do PSG. Quanto ao João, vi os seus jogos minuto a minuto, quando jogava de vermelho, tenho dezenas de amigos que são torcedores do PSG e todos me agradeceram, apesar de eu não ter nada a ver com isso. (...) Pela primeira vez em mais de um ano, fui detido pela polícia. Mas felizmente, também pela primeira vez, conhecia o dono do muro! Bravo João Neves, vocês merecem, acho sinceramente que o PSG também merece — completou.

Veja o mural de João Neves feito pelo artista 🎨

João Neves teve um mural pintado em sua homenagem em Paris (Foto: Reprodução/Instagram)

