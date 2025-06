Qual o salário de Beraldo, zagueiro da Seleção e campeão pelo PSG?

Lucas Beraldo vive a melhor fase da carreira. No último sábado (31), o zagueiro brasileiro conquistou a Champions League pelo Paris Saint-Germain, após a vitória sobre a Inter de Milão. O título inédito coroou uma temporada histórica do clube francês e também marcou o auge, até aqui, da trajetória do jovem defensor de 21 anos.

Agora, Beraldo também comemora a convocação feita por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, que inicia uma nova fase visando a Copa do Mundo de 2026.

Além do prestígio esportivo, Beraldo também acumula ganhos expressivos desde que deixou o São Paulo. Segundo dados do site Capology, especializado em finanças do esporte, o defensor brasileiro recebe um salário bruto anual de € 3,27 milhões, o que corresponde a cerca de R$ 21,23 milhões pela cotação atual.

💰 Quanto ganha Beraldo no PSG?

➡️ Por ano: € 3,27 milhões (~ R$ 21,23 milhões)

➡️ Por mês: € 272,5 mil (~ R$ 1,77 milhão)

➡️ Por semana: € 62,8 mil (~ R$ 407 mil)

O contrato de Beraldo com o PSG vai até junho de 2028, garantindo ao zagueiro um total aproximado de € 14,7 milhões ao longo do vínculo — cerca de R$ 95,4 milhões.

⚽ De Paris à Seleção Brasileira

O bom momento no futebol europeu rendeu diversas convocações para a Seleção Brasileira ao longo de 2024, incluindo amistosos, Eliminatórias e a Copa América. Agora, sob o comando de Ancelotti, Beraldo está novamente entre os 25 escolhidos para os duelos contra:

⚽ Equador – dia 5 de junho, em Guayaquil

⚽ Paraguai – dia 10 de junho, em São Paulo

Com o novo ciclo da Seleção se formando, Beraldo é visto como uma das grandes apostas para o futuro da defesa brasileira.

