Embaixador confirma estado de torcedor que caiu da arquibancada em briga na Sul-Americana
Confronto entre Independiente e Universidad de Chile foi cancelado após confusão generalizada
Em uma das cenas mais chocantes da briga entre Independiente e Universidad de Chile, um torcedor caiu da arquibancada do Libertadores de América para evitar ser vítima da pancadaria generalizada entre aficionados dos dois clubes. A preocupação geral com seu estado terminou com um final minimamente feliz: o chileno está vivo.
José Antonio Viera-Gallo, embaixador chileno na Argentina, confirmou, em entrevista à "Rádio ADN", que o torcedor não corre risco de vida e se encontra fora de perigo, apesar da brusca queda sofrida em tentativa de fugir da violência.
- Algumas pessoas foram levadas ao hospital. O torcedor que caiu está fora de perigo; felizmente, havia um teto sobre sua cabeça, então ele está completamente fora de perigo. Há cinco pessoas no hospital, uma delas em estado grave devido a um ataque com arma de fogo - afirmou o mandatário.
🏟️ Torcedor caiu, jogo parou: o que aconteceu no Libertadores de América?
O confronto entre Independiente e Universidad de Chile era válido pela volta das oitavas de final da Sul-Americana. Na ida, os chilenos haviam vencido por 1 a 0, e na Argentina, aumentaram a vantagem logo aos 11 minutos de jogo, com gol de Assadi. 16 minutos depois, Montiel recolocou os "Rojos" no confronto.
Minutos após o gol, uma confusão começou nas arquibancadas, com torcedores de La U incendiando objetos no setor visitante e arremessando cadeiras em direção à torcida adversária. Alguns argentinos chegaram a invadir o campo buscando segurança, enquanto outros cruzaram a grande que separava as torcidas para retaliar as ações dos visitantes. Houve também relatos de pedras e barras de ferro lançadas pelos chilenos contra os rivais. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, hinchas da La U aparecem pulando da arquibancada para fugir das agressões dos "rojos".
O segundo tempo chegou a começar, mas a partida foi novamente paralisada após dois minutos, já que o clima continuava tenso nas arquibancadas. Após 20 minutos de espera, a arbitragem mandou os jogadores para os vestiários e também deixou o gramado. O sistema de som do estádio ordenou a saída imediata da torcida visitante. No entanto, uma parcela se recusou a seguir o comando e foi perseguida por torcedores do Independiente, que portavam barras de ferro.
