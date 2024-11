Ex-Vasco, Gabriel Pec comenta melhor momento da carreira e gol ‘à la Maradona’

Gabriel Pec, ex-jogador do Vasco, é um dos destaques da MLS 2024, a liga de futebol dos Estados Unidos. Na semifinal da Conferência Oeste, marcou duas vezes na goleada do LA Galaxy por 6 a 2 sobre o Minnesota United, no último domingo (24). Em entrevista exclusiva ao Lance!, o brasileiro comentou o golaço "à la Maradona" anotado na partida e o grande momento da carreira.

O segundo gol de Pec, proveniente de uma arrancada desde a defesa, foi similar ao icônico tento de Maradona sobre a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986. Após a partida, o lance viralizou nas redes sociais.

- Fiquei muito feliz por toda a repercussão do gol e, lógico, com as comparações. Todo mundo sabe o quão craque foi o Maradona, a história que ele teve no futebol e fico extremamente orgulhoso com tudo isso - agradeceu Pec.

No entanto, o gol não foi inédito na carreira de Pec. Com a camisa do Vasco, o jogador disse que já fez lances parecidos na carreira, na base e no profissional do Cruz-Maltino:

- Na final da Copa do Brasil Sub-20, contra o Bahia, eu também fiz uma jogada parecida, arrancando e driblando os adversários. Outro gol que fiz neste estilo, de arrancada, foi contra o Flamengo, no Carioca de 2022. É uma característica minha, sou um jogador que gosta deste tipo de jogada de velocidade, de ir pra cima, e graças a Deus vem dando resultado pra mim e pra equipe, principalmente.

Em 2024, Pec vive o melhor momento da sua carreira. Com os dois gols na semifinal, o ponta chegou a 34 participações diretas em gols em 36 jogos, superando a marca de Messi, que tem 31 participações, e sendo o líder desta estatística na MLS. Além disso, o brasileiro é o vice-artilheiro da temporada na MLS, atrás somente do camisa 10 argentino do Inter Miami, Luis Suárez, e de Denis Bouanga, todos com 21 gols.

- Pelos meus gols, minhas assistências, as vitórias da equipe, acredito que seja o melhor momento da minha carreira. Também tive grandes momentos pelo Vasco, na base ou no profissional, mas acredito que hoje é muito especial também porque amadureci como jogador e as coisas graças a Deus estão dando certo. Chegamos na final de conferência e estamos muito bem preparados. É manter o trabalho e o foco para seguir nesse momento - finalizou Pec.