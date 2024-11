Vini Jr, Messi e Cano: Web reage aos indicados dos prêmios do The Best

A Fifa anunciou nesta quinta-feira (28) a lista dos indicados para diferentes prêmios do The Best. As votações para os prêmios serão realizadas no site da federação e estarão abertas até o dia 10 de dezembro. Veja a repercussão nas redes sociais dos nomes indicados à premiação.

Após a decepção pela perda da Ballon D'Or, Vini Jr concorre ao prêmio de melhor jogador do mundo. Rodri, vencedor da premiação concedida pela revista francesa "France Football", também foi indicado.

Além disso, Fluminense e Botafogo têm jogadores indicados ao prêmio de "Time Ideal". O clube das Laranjeiras tem dois jogadores na lista: o meia Ganso e o atacante Cano. Nino, ex-zagueiro tricolor e atualmente no Zenit, também concorre ao prêmio. Nas redes sociais, a torcida Tricolor só relaciona uma coisa: a luta contra o rebaixamento.

No caso do Botafogo, o representante glorioso é o meio-campista Almada. No ano passado, o argentino defendia as cores do Atlanta United, dos Estados Unidos.

Lionel Messi, atual campeão da principal categoria, foi nomeado novamente a honraria. Na web, a indicação dividiu opiniões.

Ao todo, são 12 prêmios em disputa: Melhor Jogador Masculino do Ano, Melhor Jogadora Feminina do Ano, Melhor Técnico Masculino do Ano, Melhor Técnica Feminina do Ano, Melhor Goleiro Masculino do Ano, Melhor Goleira Feminina do Ano, Melhor 11 da Seleção Masculina, Melhor 11 da Seleção Feminina, Prêmio Puskás de Melhor Gol, Prêmio Marta de Melhor Gol Feminino, Prêmio Fair Play e Prêmio para Torcida. A data do evento ainda não foi divulgada.

