A Fifa anunciou nesta quinta-feira (28) a lista dos indicados para diferentes prêmios do The Best. As votações para os prêmios serão realizadas no site da federação e estarão abertas até o dia 10 de dezembro. A data do evento ainda não foi dilvulgada.

Após a decepção pela perda da Ballon D'Or, em outubro, Vini Jr , do Real Madrid, concorre ao prêmio de melhor jogador do mundo. Rodri, o vencedor da premiação concedida pela revista francesa "France Football", também foi indicado.

Apesar da boa campanha da seleção feminina nas Olimpíadas de Paris, nenhuma jogadora brasileira foi indicada ao prêmio de melhor jogadora do mundo. Arthur Elias, o treinador do Brasil, concorre ao prêmio de melhor treinador do futebol feminino.

Outro brasileiro que pode garantir um prêmio individual é Ederson, do Manchester City, que concorre a melhor goleiro masculino. Neste ano, a Fifa vai estrear o "Prêmio Marta de Melhor Gol Feminino", ao gol mais bonito do futebol feminino na temporada.

Além da enquete para o público, a escolha dos premiados também passa por um colegiado de capitães e treinadores das seleções mundiais, além de representantes da mídia esportiva ao redor do mundo. As votações têm pesos iguais.

Ao todo, são 12 prêmios em disputa: "Melhor Jogador Masculino do Ano", "Melhor Jogadora Feminina do Ano", "Melhor Técnico Masculino do Ano", "Melhor Técnica Feminina do Ano", "Melhor Goleiro Masculino do Ano", "Melhor Goleira Feminina do Ano", "Melhor 11 da Seleção Masculina", "Melhor 11 da Seleção Feminina", "Prêmio Puskás de Melhor Gol", "Prêmio Marta de Melhor Gol Feminino", "Prêmio Fair Play" e "Prêmio para Torcida".

Veja os indicados aos prêmios individuais do Fifa The Best

MELHOR JOGADOR DO MUNDO

Dani Carvajal (Espanha), Real Madrid

Erling Haaland (Noruega), Manchester City

Federico Valverde (Uruguai), Real Madrid

Florian Wirtz (Alemanha), Bayer Leverkusen

Jude Bellingham (Inglaterra), Real Madrid

Kylian Mbappé (França), Paris Saint-Germain/Real Madrid

Lamine Yamal (Espanha), Barcelona

Lionel Messi (Argentina), Inter Miami

Rodri (Espanha), Manchester City

Toni Kroos (Alemanha), Real Madrid (agora aposentado)

Vinícius Jr (Brasil), Real Madrid

MELHOR JOGADORA DO MUNDO

Aitana Bonmatí (Espanha), Barcelona Barbra Banda (Zâmbia), Shanghai Shengli/Orlando Pride Caroline Graham Hansen (Noruega), Barcelona Keira Walsh (Inglaterra), Barcelona Khadija Shaw (Jamaica), Manchester City Lauren Hemp (Inglaterra), Manchester City Lindsey Horan (EUA), Olympique Lyonnais Lucy Bronze (Inglaterra), Barcelona/Chelsea Mallory Swanson (EUA), Chicago Red Stars Mariona Caldentey (Espanha), Barcelona/Arsenal Naomi Girma (EUA), San Diego Wave Ona Batlle (Espanha), Barcelona Salma Paralluelo (Espanha), Barcelona Sophia Smith (EUA), Portland Thorns Tabitha Chawinga (Malawi), Paris Saint-Germain/Olympique Lyonnais Trinity Rodman (EUA), Washington Spirit

MELHOR TREINADOR DO FUTEBOL MASCULINO

Carlo Ancelotti (Itália), Real Madrid Lionel Scaloni (Argentina), Argentina Luis de la Fuente (Espanha), Espanha Pep Guardiola (Espanha), Manchester City Xabi Alonso (Espanha), Bayer Leverkusen

MELHOR TREINADOR DO FUTEBOL FEMININO

Arthur Elias (Brasil), Brasil

Elena Sadiku (Suécia), Celtic

Emma Hayes (Inglaterra), Chelsea/EUA

Futoshi Ikeda (Japão), Japão

Gareth Taylor (Inglaterra), Manchester City

Jonatan Giráldez (Espanha), Barcelona/Washington Spirit

Sandrine Soubeyrand (França), Paris FC

Sonia Bompastor (França), Olympique Lyonnais/Chelsea

MELHOR GOLEIRO DO MUNDO

Andriy Lunin (Ucrânia), Real Madrid

David Raya (Espanha), Arsenal

Ederson (Brasil), Manchester City

Emiliano Martínez (Argentina), Aston Villa

Gianluigi Donnarumma (Itália), Paris Saint-Germain

Mike Maignan (França), AC Milan

Unai Simón (Espanha), Athletic Club

MELHOR GOLEIRA DO MUNDO