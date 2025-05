Arteta lamenta fim da temporada sem troféu: ‘Insatisfeitos’

Frustrado com mais uma temporada com bom desempenho que não foi convertido em títulos, Mikel Arteta desabafou após a última partida do Arsenal no Emirates Stadium. De acordo com o técnico espanhol, a frustração é coletiva, não partindo só dele, mas como de todos os jogadores e outros membros dos Gunners.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Postulante ao título da Premier League há alguns anos, o Arsenal bateu na trave mais uma vez para conseguir ser campeão. Com uma rodada para o fim, a equipe londrina caminha para terminar em segundo lugar pelo terceiro ano consecutivo. Em âmbito europeu, os comandados de Mikel Arteta voltaram às semis da Champions League, mas acabaram eliminados pelo PSG.

continua após a publicidade

— O Liverpool tem um troféu, nós não temos um troféu. Estamos insatisfeitos e chateados. Mas acho que estamos no caminho certo. O que posso prometer é que farei o meu melhor (para ser campeão) e darei a minha vida para aproveitar cada gota de cada um aqui presente e extrair o melhor deles — disse Arteta, que está no Arsenal desde 2019.

Em seus seis anos de técnico do Arsenal, o espanhol subiu apenas três vezes no lugar mais alto do pódio em competições nacionais. Duas delas foram pela Supercopa da Inglaterra (2021 e 2024) e outra pela Copa da Inglaterra (2020). Em seu tempo de auxiliar de Pep Guardiola no Manchester City, faturou duas Premier Leagues e uma Copa da Inglaterra.

continua após a publicidade

➡️ Bola de Ouro tem data para ser entregue; entenda os critérios de avaliação

— É o que eu sinto, mas eles (torcedores) querem mais, eles têm expectativas. Precisamos acreditar que vamos conseguir juntos — concluiu.

Últimas campanhas do Arsenal na Premier League

Rice comemora gol do Arsenal (Foto: Glyn KIRK / AFP)

2024/25: 2º colocado com 71 pontos (uma partida restando)

2023/24: 2º colocado com 89 pontos

2022/23: 2º colocado com 84 pontos

2021/22: 5º colocado com 69 pontos