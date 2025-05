Raya é herói, e Arsenal vence Newcastle na Premier League

O Arsenal venceu o Newcastle por 1 a 0, neste domingo (18), no Emirates Stadium, pela 37ª rodada da Premier League. Com o triunfo, os Gunners chegaram aos 71 pontos, cinco a mais que os Magpies, e garantiram a segunda colocação até o fim do campeonato. O gol da vitória londrina foi marcado por Declan Rice, mas o protagonismo ficou com o goleiro Raya, que interrompeu diversas oportunidades da equipe visitante.

Vizinhos na tabela da Premier League, o Arsenal já havia carimbado a vaga na próxima edição da Champions League, mas ainda brigava pela vice-liderança com outros clubes. Enquanto isso, o Newcastle briga com Chelsea, Aston Villa, City e Forest para assegurar uma classificação na maior competição europeia. Vale lembrar que o Liverpool se consagrou campeão com quatro rodadas de antecedência e incríveis doze pontos de distância dos Gunners.

Como foi o jogo entre Arsenal e Newcastle?

O primeiro tempo de Arsenal e Newcastle teve nome e sobrenome: David Raya. Com cinco grandes defesas nos 45 minutos iniciais, o goleiro espanhol evitou as chegadas dos visitantes, que criaram as melhores chances na partida. Para o lado de Arteta, foram cinco chutes e apenas dois na direção correta, com Rice tendo a melhor oportunidade.

Na volta do intervalo, o volante inglês não deu sorte para o azar. Rice recebeu o passe de Odegaard fora da área, e soltou uma bomba no canto direito do gol de Nick Pope, abrindo o placar no Emirates Stadium. Desde então, as ações com a bola foram divididas entre as equipes.

O que vem por aí?

Sem mais objetivos na temporada, o Arsenal visita o Southampton para a última rodada da Premier League, no próximo domingo (25). Enquanto isso, no mesmo dia, o Newcastle recebe o Everton e tenta vencer para garantir vaga na Champions League 2025/26.