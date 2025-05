Na manhã desta segunda-feira (19), a revista "France Football" anunciou oficialmente a data da 69ª edição da Bola de Ouro. A tradicional premiação será realizada no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris, com organização da Uefa. O anúncio foi feito por meio do perfil oficial da premiação no X (antigo Twitter), confirmando o retorno do evento à capital francesa, que recebe novamente os maiores nomes do futebol mundial.

Critérios de avaliação para a Bola de Ouro

Uma novidade da edição de 2025 é que agora todos os prêmios que eram recebidos pelos atletas da modalidade masculina, também serão recebidos pelas mulheres - Melhor Goleira, Melhor Jogadora Jovem e Melhor Goleadora. Até a 68ª edição, as únicas categorias que eram para ambas modalidades era a própria Bola de Ouro e o prêmio de Melhor Treinador(a) Feminino.

Para a premiação, 30 jogadores são nomeados para a Bola de Ouro, e seus nomes são submetidos à votação. Os votantes são jornalistas: 100 para o prêmio masculino e 50 para o feminino.

Cada país que figura no top 100 do ranking da Fifa (top 50 para a categoria feminina) tem um jornalista representante que vota no vencedor do prêmio individual mais prestigiado do futebol mundial. Cada jornalista elege um top 10, e cada posição na lista concede pontos ao jogador escolhido. O atleta que acumular mais pontos é nomeado vencedor da Bola de Ouro.

Três critérios hierárquicos são considerados pelos votantes. Em primeiro lugar, o desempenho individual e o impacto decisivo do jogador. Em segundo, os feitos coletivos e os títulos conquistados. Por fim, a elegância e o fair play. O critério que levava em conta toda a carreira do atleta foi removido do processo de votação a partir da edição de 2024.

A Bola de Ouro já tem uma data para ser entregue; confira o dia e os critérios de avaliação do prêmio (Foto: AFP)

