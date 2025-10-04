Arsenal vence o West Ham e assume a liderança da Premier League; veja os gols
Equipe liderada por Mikel Arteta começa o campeonato mais uma vez em alta
Esá nascendo um novo líder! O Arsenal venceu o West Ham por 2 a 0 neste sábado (4), em partida válida pela sétima rodada da Premier League, no Emirates Stadium, em Londres (ING). Com o resultado, o clube assumiu a ponta da tabela de forma provisória com 16 pontos, somando cinco vitórias, dois empates e uma derrota.
Agora, a equipe londrina depende de um resultado positivo do rival local, Chelsea, para manter a liderança ao fim da rodada. Os Gunners torcem para que os Blues tirem pontos do Liverpool, atual segundo colocado na tabela. O confronto entre os dois gigantes está marcado para este sábado, às 13h30 (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres (ING).
Em sete rodadas, o Arsenal marcou 12 gols, sofreu apenas três e acumula saldo positivo de nove. Por outro lado, o West Ham amarga a 18ª colocação — antepenúltimo lugar na tabela — e, mais uma vez, deve travar uma dura luta contra o rebaixamento na elite do futebol inglês. São quatro derrotas, dois empates e apenas uma vitória, com seis tentos feitos e 14 recebidos, menos oito de diferença.
Agora, as duas equipes só voltam a campo após a pausa para a Data Fifa de outubro. O próximo compromisso do Arsenal será no dia 18, às 13h30 (de Brasília), fora de casa, contra o Fulham. O West Ham, por sua vez, enfrenta o Brentford em casa, no dia 20, às 16h (de Brasília).
Como foram os gols?⚽
O Arsenal, que havia sofrido apenas quatro derrotas nos últimos 42 jogos em casa — duas delas justamente para o West Ham —, fez valer seu bom retrospecto no Emirates e frustrou qualquer expectativa do rival local de repetir uma visita bem-sucedida. Foi a primeira vitória do vermelho e branco sobre o adversário no seu estádio desde 2022.
A jogada que resultou no único gol da partida começou pelo lado direito, nos pés de Bukayo Saka, que encontrou Martín Zubimendi — recém-entrado em campo há apenas seis minutos, substituindo Martin Ødegaard, que saiu lesionado. O meio-campista espanhol encontrou Eberechi Eze em profundidade, infiltrando-se na área. O camisa 10 finalizou com força, obrigando o goleiro Alphonse Aréola a fazer uma defesa parcial, espalmando a bola para o centro da área. No rebote, Declan Rice apareceu livre e finalizou com tranquilidade, de pé direito, para o gol praticamente vazio, aos 38'. 1 a 0 para o Arsenal.
Na segunda etapa, aos 22', Saka assumiu o protagonismo e converteu pênalti com um chute cruzado de canhota, colocando a bola no ângulo esquerdo da meta adversária. Fim de jogo: 2 a 0 para o Arsenal.
Nos profissionais desde 2018, o camisa 7 alcançou a marca de 100 participações em gols na Premier League, consolidando-se como um dos principais nomes da equipe comandada por Mikel Arteta no período. O inglês é considerado um dos pilares do projeto esportivo do clube e símbolo da nova geração dos Gunners.
