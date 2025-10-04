Estêvão é barrado, e Chelsea e Liverpool estão escalados para clássico

Com Estêvão barrado da equipe titular, Chelsea e Liverpool estão escalados para o clássico inglês, pela Premier League. Por outro lado, os Reds também não contam com o brasileiro Alisson, que sofreu uma lesão em jogo da Champions League e ficará afastado por algumas semanas.

Enzo Maresca optou por escalar o Chelsea com Robert Sánchez; Gusto, Acheampong, Badiashile, Cucurella; Reece James, Caicedo, Enzo Fernández; Garnacho, João Pedro e Pedro Neto. Estêvão é opção no banco de reservas, enquanto Cole Palmer e Andrey Santos se recuperam de lesões.

Por outro lado, Arne Slot escalou o Liverpool com Mamardashvili; Bradley, Van Dijk, Konaré, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Isak e Gakpo. Reforços na temporada, Florian Wirtz, Frimpong e Ekitike iniciam o duelo no banco de reservas como opções.

Após um início ruim na Premier League, o Chelsea vê a chance de encarar o Liverpool como uma oportunidade de se recuperar na tabela e se aproximar da liderança. Os Blues estão com seis pontos de desvantagem em relação aos Reds.

Estêvão é banco em Chelsea x Liverpool

Estêvão inicia o duelo entre Chelsea e Liverpool no banco de reservas pela primeira vez desde sua estreia na Premier League. O brasileiro havia sido titular nos quatro jogos anteriores em que esteve disponível contra West Ham, Fulham, Manchester United e Brighton.

